- Hele Danmark støtter dig

Ekstra Bladet har været på gaden for at tale med danskerne om den situation, hvor Christian Eriksen faldt om på banen. Han er vågen og har det godt, lyder det fra DBU

Under Danmarks første kampe til EM, faldt Christian Eriksen om på banen. Han er blevet kørt på Rigshospitalet og er vågen igen.

Den ubehagelige situation har sat sig i danskerne, og Ekstra Bladet har lørdag aften været på gaden for at tale med dem, og for at de kan få lov til at sende en hilsen til Christian Eriksen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lasse Skovmand Jensen, 26 år gammel

- Jeg oplevede, at lige pludselig gik alt i stå. Hele kampen gik i stå. Ingen aner, hvad der forgår, og så ser vi, at Eriksen er nede. Men der er ingen, der aner, hvad der foregår efter det.

- Vi kommer helt fra Aalborg og er taget herover for at se Danmark spille fodbold, og det er selvfølgelig ærgerligt, at det hele går i stå, men hvis kampen skal annulleres på grund af det, så er det også helt fair. Så længe Christian han er okay.

- Har du en hilsen til Christian?

- Ja, selvfølgelig - jeg ønsker alt vel for ham.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mathias Nødvig, 23 år, Benjamin Jørgensen, 22

Foto: Signe Skov Henningsen

- Fra det ene sekund til det andet var der bare stille. Vi sad og sang og hyggede, og lige pludselig var der bare stille. Vi så billederne på tv, og vi så et zoom-in på Eriksen, og vi frygtede bare det værste. Og så var der fra det ene sekund til det andet ikke flere billeder derindefra, og der frygtede alle det værste, siger 22-årige Benjamin Jørgensen.

- Vi havde glædet os til den her dag, og det skulle blive en festdag, hvor vi starter EM, og det skulle blive en hyggelig slutrunde, og så sker det her. Det er fandme sørgeligt, siger Mathias Nødvig på 23 år.

- Har I en hilsen til Christian?

- Vi håber bare at se ham på banen igen hurtigst muligt. Vi håber det bedste for ham på hospitalet, og vi håber for hans nyfødte barn, at det ikke kommer til at sætte nogen form for præg i hans liv. Heller ikke inden for sportsverdenen, for han er et stort ikon inden for dansk fodbold.

- Hele Danmark støtter op om ham, efter det der er sket, og vi håber det bedste for ham, siger de to drenge.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Niklas Sort og Martin Ree, begge 28 år

Foto: Signe Skov Henningsen

- Vi er dybt berørte over situationen, og vi håber, han kommer sig. Alt det bedste til ham.

- Det var virkelig ikke rart at se de der billeder, og jeg tror, hele Danmark føler rigtig, rigtig meget med ham nu. Der er i hvert fald rigtig mange mennesker, hvor det rammer rigtig dybt. Det er ganske enkelt forfærdeligt, siger Niklas Sort.

- Man kunne se på finnerne, at de også syntes, det var forfærdeligt. Uanset hvem det overhovedet var på banen, så skal det aldrig nogensinde ske, siger Martin Ree.

- Har I nogen ord, I gerne vil sige til Christian?

- God bedring! Vi håber fuldt ud for alt og alle omkring dig, at du kommer dig. Hele Danmark håber på dig.