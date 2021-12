Hele Danmarks store helt

2021 har været et år, der konstant har balanceret mellem himmel og helvede for Danmarks landsholdsanfører, Simon Kjær.

På mange måder har det i sandhed været et modsætningsfyldt år for den 32-årige forsvarsspiller, der oplevede et sportsligt højdepunkt med EM-semifinalen, men også et lavpunkt med den alvorlige skade og Christian Eriksens frygtelige uheld.

- 2021 var både det bedste og det værste år i min karriere. Enorme glæder. Store chok.

- Fra at spille os i EM-semifinalen og kvalificere os superflot til VM samtidig med masser af succes i AC Milan, hvor vi har spillet klubben tilbage i toppen af Serie A - og tilbage i Champions League. Og så til det helt forfærdelige omkring Christian i Finland-kampen, siger Simon Kjær.

En af årets største skuffelser for Simon Kjær var nederlaget i EM-semifinalen mod England. Foto: Lars Poulsen.

Simon Kjær så ’døden’ i øjnene, da en af hans nære landsholdskammerater, Christian Eriksen, svævede mellem liv og død på Parkens græstæppe 12. juni.

Simon Kjær viste heltemod, ydede førstehjælp og var helt tæt på sin personlige ven i de kritiske minutter den frygtelige lørdag aften i Parken, hvor Danmark spillede åbningskamp mod Finland ved EM.

For den indsats vil Simon Kjær blive husket for sit mod og heltegerning.

En forstenet Simon Kjær efter Christian Eriksen er faldet om. På det tidspunkt var lægerne kommet frem for at give Christian Eriksen førstehjælp. Men Simon Kjær var fremme ved sin ven som en af de første. Foto: Lars Poulsen.

Simon Kjær og Kasper Schmeichel trøster Sabrina Kvist Jensen, da hendes kæreste Christian Eriksen var faldet om i Parken. Foto: Lars Poulsen.

Kaptajn Kjær blev på en gang hele Danmarks helt, da han handlede på instinktet og trådte i karakter.

- Ja, og så slutter mit eget personlige fodbold-år af med kæmpeæren af en Ballon d’Or-nominering og en 18.plads med fejring i Paris - og så fik jeg to dage efter min karrieres første alvorlige knæskade, der nu, ifølge lægerne, holder mig ude i et halvt år.



- Alt det siger vel lidt om, at når vi taler om, at tingene skifter hurtigt i topfodbold, så er 2021 det bedste eksempel på det.

- Det er utroligt mange store følelser, jeg har kunnet nå igennem på bare et enkelt år i karrieren, fastslår Simon Kjær.

Simon Kjær og hustruen Elina Gollert til Ballon d'Or. Foto: Benoit Tessier/Ritzau Scanpix

Bedste kontrakt nogensinde

2021 blev også året, hvor han fik en ny indbringende kontrakt med Milan.

En kontrakt, der igen gør ham til Danmarks bedst betalte sportsudøver.

For det er den bedste aftale, han nogensinde har indgået.

Det bekræftede hans tro følgesvend, agenten Mikkel Beck, der har samarbejdet med Simon Kjærs siden begyndelsen af karrieren for snart 15 år siden i FC Midtjylland.

Simon Kjær har haft stor andel i Milans genkomst til toppen af italiensk fodbold. Nu er han dog ude af spillet det næste halve år med en knæskade. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix.

- Simon har i mange år haft store kontrakter, men denne er hans største kontrakt nogensinde, har Mikkel Beck tidligere udtalt til Ekstra Bladet.

En kontrakt, der anslås til at befinde sig i niveauet 58 mio. kr. brutto om året.

Når Simon Kjær har fuldført sin kontrakt i 2024, nærmer han sig en samlet indtjening i niveauet 600 mio. kr. gennem karrieren.



Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Ejerne af Milan, Elliot Management, viste en særlig form for anerkendelse, da Simon Kjær skulle underskrive den nye aftale.

Da de overtog klubben i 2018, var en af grundprincipperne, at spillere over 30 år kun fik étårige kontraktforlængelser.

Simon Kjær gik efter og fik en toårig forlængelse af aftalen.

Altså et klart signal om den vigtighed og den rolle, han spiller internt blandt spillernes hierarki.



Kæmpe favorit

En krølle på 2021-halen bliver kåringen Årets Spiller, som finder sted ved DR’s store sportsgalla 8. januar i Herning.

Simon Kjær er nomineret sammen med Pierre-Emile Højbjerg og Joakim Mæhle. Det vil nærmest være en sensation, hvis ikke landsholdets anfører vinder prisen for anden gang.

Simon Kjær efter sejren over Tjekkiet ved EM i Baku. Forude venter semifinalen mod England. Foto: Lars Poulsen.

Han er i hvert fald storfavorit til at løbe med prisen, som uddeles af Spillerforeningen. Det er spillerne selv, der vælger Årets Spiller.

Vinder Simon Kjær vil det være anden gang. Han vandt også prisen i 2009, det år, hvor han debuterede på landsholdet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det år vil jeg for altid huske

2021 blev året, hvor danskerne igen omfavnede det danske landshold. Hvor Kasper Hjulmands tropper for alvor blev vores landshold.

Den sportslige optur ved EM-slutrunden krydret med Christian Eriksens kollaps fik danskerne til at rykke sammen, hylde fællesskabet og sammenholdet.

Fra sidelinjen og lidt på afstand har Simon Kjær oplevet den enorme opbakning, landsholdet har fået.

- Det er faktisk svært at sætte ord på, hvor meget det betyder.

Simon Kjær i en samtale med Kasper Hjulmand under sommerens EM-slutrunde. Foto: Jens Dresling.

- Jeg tror, mange danskere har haft en fornemmelse af en fantastisk sommer omkring EM. Det samme står vi spillere også med, og vi er så uendeligt taknemmelige for at opleve det.

- Og det er netop så stort, fordi vi deler det med så mange danskere. Det er noget nyt for os med så vild en begejstring, selv om vi altid har mærket god opbakning omkring landsholdet.

- Jeg kan kun føle den dybeste glæde og taknemmelighed. Vi har som hold talt om, at vi skal huske at nyde det. At vi skal tage det ind. For det er virkelig fantastisk at opleve det, forklarer anfører Simon Kjær, der gennem 12 år har spillet hele 119 landskampe og således blot mangler ti for at passere Peter Schmeichels rekord.

Simon Kjær hælder øl udover Kasper Hjulmand efter VM-billeterne til Qatar er kommet i hus. Foto: Jens Dresling.

- Vi har hørt historier om stemningen omkring firserholdet og fejringen af 92-holdet, men ingen af os landsholdsspillere har selv oplevet det. Vi har kun andres fortællinger og fotos.

- Men 2021 kan jeg fortælle mine drenge om, når de om nogle år skal mindes om det, og engang om mange år kommer det stadig til at fylde meget, når jeg skal fortælle mine børnebørn om min karriere.

- For det her glemmer jeg aldrig, det her har jeg oplevet på min egen krop. 2021 kommer jeg til at huske altid, siger Simon Kjær.