Hele verden taler om det danske 'camping-hold'

Det kan godt være, at selve situationen er pinagtig, men det nye danske landshold har taget verden med storm

Sjældent har der været så meget snak om en simpel venskabskamp, men der er desværre intet simpelt over den konflikt, som dansk fodbold nu står i.

Onsdag sendte Danmark en gruppe internationalt uprøvede fodboldspillere i kamp mod Slovakiet, og det blev selvfølgelig fulgt tæt af verdenspressen, der havde færten af den usædvanlige historie.

Det danske nødlandshold er godt nok født af en forbistret konflikt mellem DBU og landsholdsspillerne/Spillerforeningen, men verden omkring os har allerede lært at holde af den nye samling spillere, der onsdag lykkedes med at hive et 0-3-nederlag i land.

I Danmark har betegnelsen 'vikar-holdet' været i brug, men rundt omkring i udlandet har talemåde 'kært barn har mange navne' virkelig vist sig at holde stik.

I Holland har det anerkendte fodboldmagasin Voetbal International kaldt danskerne for et 'fantasihold, der undslap ydmygelsen i en surrealistisk duel'. Landsmændene fra Voetbalzone har givet holdet et lidt mindre flatterende navn, nemlig 'camping-holdet'.

Haagh i topform trækker globale overskrifter

Det store fodboldmedie i Brasilien O Globo kiggede også med og aflæste, at frygten var blotlagt for alle, der betragtede det alternative danske landshold; de skulle bare undgå en rekordstor snitter. Mediet bed også mærke i den danske fejring af den tabte kamp.

Hos tyske Kicker går man også med betegnelsen 'Det alternative hold' og giver danskerne rosende ord med på vejen: Det var et respektabelt nederlag, og holdet gjorde en god figur, lyder det.

I USA kalder sportsgiganten ESPN 0-3-nederlaget en moralsk sejr.

