Helt absurd: Børn buhede, da England knælede mod racisme

Det engelske landshold blev mødt af en pibekoncert fra 36.000 børn, da de forud for opgøret mod Ungarn knælede som en markering mod racisme

Inden startfløjt mellem England og Ungarn i Nations League lørdag aften gik de engelske landsholdsspillere på knæ mod racisme.

En markering, der ofte ses i Premier League, og en markering, det engelske landshold mange gange før har startet en kamp med.

På Puskas Arena i Budapest var reaktionen dog en ganske anden, end man kunne have forventet.

De 36.000 børn, der sad på lægterne, buhede nemlig af aktionen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Englands Declan Rice på knæ forud for kampstart. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Allerede under sanktioner

At det ungarnske nationalstadion var fyldt med børn skyldes netop racisme.

Ungarn er nemlig af både UEFA og FIFA blevet dømt til at skulle spille bag lukkede døre som følge af forskellige racismesager, herunder blandt andet en kamp mellem Ungarn og England i september 2021, hvor de engelske spillere Raheem Sterling og Jude Bellingham mødt af abelyde fra tribunerne.

UEFA har dog den regel, at børn under 14 år trods tilskuerforbuddet gerne må komme på stadion. Ifølge reglerne skal en voksen ledsage hvert tiende barn.

Så det var altså publikummet, der lørdag sad på tribunerne i den ungarske hovedstad, og publikummet, der buhede af de engelske spillere, da de gik på knæ.

Englands landstræner Gareth Southgate blev efter kampen spurgt til buhråbene, der kom bag på ham.

- Den primære årsag til at knæle er, at vi forsøger at uddanne folk i hele verden. Det er derfor, vi gør det, lød det fra Southgate til engelske Channel 4.

- Jeg har ingen idé om, hvorfor folk vælger at buhe.

- De unge mennesker kan ikke vide, hvad de laver, så de bliver påvirket af voksne, vurderede den engelske landstræner.

Ungarn vandt opgøret 1-0 på en straffesparksscoring af Dominik Szoboszlais.