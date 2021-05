Helt ny virkelighed for danske stjerner

Da landsholdsspillerne fredag kyssede deres koner, kærester og børn farvel,var det for en længere periode, end de er vant til under slutrunder, da UEFA har besluttet, at landsholdene skal være isolerede fra omgivelserne under hele EM.

Selvom det ikke er de forhold, spillerne er vant til under slutrunder, tror Daniel Wass, at truppen kommer til at klare det fint.

- Det bliver selvfølgelig anderledes, men vi kender hinanden så godt på det her hold, og vi har et rigtig godt sammenhold.

- Der er måske nogle dage, der bliver længere end andre, men jeg tror, vi får en kanon lejr.

- Er der større risiko for at få lejrkuller, når man er samlet på den måde?

- Ja, det er der måske i og med, at man ikke kan komme ud af hotellet på samme måde og cykle en tur, som man normalt kan. Men vi skal nok få en god lejr og få det bedste ud af det.

- Det gælder selvfølgelig om at holde gejsten oppe allesammen, lyder det fra Wass.

Reglerne betyder også, at spillerne ikke kan kaste sig i armene på deres nærmeste efter kampene, men det tager Valencia-spilleren ikke så tungt på.

- Det bliver anderledes, men jeg er kun glad for, at de kan komme på stadion og få en lige så fed oplevelse, som jeg får nede på banen.

Fredag drog landsholdet til Østrig, hvor en træningskamp mod Tyskland på onsdag venter dem. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Særlige tiltag i lejrene

Landstræner Kasper Hjulmand har tidligere fortalt, at isolationsreglerne spillede ind i forhold til valget af en træningslejr i udlandet, så truppen op til og under EM opholder sig to forskellige steder frem for udelukkende i landsholdsbasen i Helsingør.

Forud for afrejse til østrigske Innsbruck fortalte Hjulmand også, at der grundet omstændighederne er blevet gjort ekstra meget ud af lejrene ved denne slutrunde.

- Jeg ved, at der er blevet gjort et kæmpe stykke arbejde fra staben i at få bygget to lejre, en lille kort en i Østrig og så den store i Helsingør.

- Og der er tænkt på så mange ting, og jeg er sikker på, at vi får en rigtig, rigtig god lejr.

Hjulmand fremhæver sammenholdet som afgørende for, at afskærmningen fra omverdenen nok skal gå fint, men uddyber, at de kommer til at være opmærksomme på at give hinanden lidt ekstra plads i lejren.

- En af de helt store styrker på det her hold er, at det er nogle gode gutter. Som kender hinanden og som er supersociale og godt kan lide at være sammen og hygger sig.

- Der er jo ingen, der ved, hvordan vi kommer til at reagere, når vi kommer længere frem, og der er helt sikkert nogen, der har dårlige dage og gode dage, men sådan er det at være i en boble så lang tid.