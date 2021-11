Helt nye detaljer: Panik og rædsel i omklædningsrummet

I sin nye selvbiografi tager Lars Høgh læserne med i kulissen under de uhyggelige timer, der udspillede sig i Parken, da Christian Eriksen kollapsede under sommerens EM

De færreste, som har fulgt landsholdet under den imponerende VM-kvalifikation, er i tvivl om, hvor stor en stjerne Lars Høgh har i og omkring truppen.

Der er dedikeret sejre til målmandslegenden, ligesom rørende hilsner har tonet frem på enorme bannere i Parken.

Et helt særligt bånd knytter landsholdet til den folkekære målmandstræner og omvendt. Men det mindeværdige parløb er desværre på lånt tid.

Den sympatiske fynbo har fået besked om, at hans egen udløbsdato nærmer sig med urimeligt hastige skridt. Det drejer sig om måneder, lyder lægernes prognose.

Et stort banner med en hilsen til Lars Høgh under Danmarks VM-kvalifikationskamp mod Israel i september. Foto: Lars Poulsen

Følelsesladet sommer

Men er der noget, Høgh har lært gennem sit voldsomme kræftforløb, er det at sætte pris på livet.

Det fortæller han i sin nye selvbiografi 'Der er antal på alt', som Politiken bringer et uddrag af i sin søndagsudgave.

Her beretter han også om sommerens følelsesladede EM, der først sendte Danmark i choktilstand og siden på den anden ende.

Christian Eriksens kollaps i Parken rystede hele nationen, hvorefter landsholdet fik befolkningen til at rykke sammen og med storspil gik hele vejen til semifinalen.

Lars Høgh var lørdag tilbage i landsholdslejren efter kampen mod Færøerne for at hilse på stab og spillere. Han er i øjeblikket for medtaget til at kunne varetage opgaven som målmandstræner. Foto: Lars Poulsen

Choktilstand i omklædningsrummet

Det har hidtil været sparsomt med oplysninger fra kulissen under den frygtelige aften 12. juni, hvor den danske stjerne faldt om i nationalarenaen. Men i bogen tager Høgh læseren med i omklædningsrummet, hvor de danske spillere var dybt rystede, mens deres ven og holdkammerat blev fragtet til hospitalet.

'Jeg husker det som en tumultarisk blanding af panik, sorg, rædsel og magtesløshed, og vi gik bare rundt imellem hinanden og snakkede lidt og græd. Vi var i chok, og det stod stadigvæk tydeligt og klart for os, at han var ved at dø. Vi fik muligvis bulletiner om, at han havde været ved bevidsthed, og at hjertet slog, men det overbeviste ikke nogen om noget. Vi vidste i bund og grund ingenting', fortæller Høgh, som selv lod tårerne trille, inden han senere gik på grønsværen igen, da kampen skulle genoptages.

Simon Kjær er blevet rost enormt for sin indsats som anfører i forbindelse med den uhyggelige episode, hvor vennen Christian Eriksen kollapsede i Parken. Kort efter Danmarks nederlag i EM-semifinalen rejste Kjær til Odense for at besøge Eriksen privat. Foto: Lars Poulsen

'Der gik cirka halvanden time, fra vi stoppede, til vi gik ud igen, og jeg husker tiden ret utydeligt. Den gik ufatteligt hurtigt. Det var kaotisk, og jeg havde utroligt svært ved at tænke klart. Jeg stødte på Simon Kjær et par gange, hvor jeg sagde, »Vi kan da ikke spille, mand, kan du spille?«. »Nej, jeg kan ikke spille«, sagde han. Jeg kan også huske, at Thomas Delaney og jeg på et tidspunkt bare stod og holdt hinanden i hånden og græd. Det var godt nok vildt.'

Set i bakspejlet mener Høgh, at Danmark aldrig burde have accepteret præmissen, at kampen skulle spilles færdig samme aften eller dagen efter klokken 12.

Men han var imponeret over spillernes evne til at samle sig, og da Christian Eriksen få dage senere kom på besøg i landsholdslejren havde det en enorm positiv effekt på truppen, husker Høgh.

Lars Høgh og Kasper Hjulmand i samtale under sommerens EM. De to har ikke kun et professionelt forhold, men er også nære venner. Foto: Jens Dresling

Særligt forhold

Det udmøntede sig i den grad også på banen. Kasper Hjulmands tropper tog efterfølgende Europa med storm på en EM-rejse, som satte sig dybt i Lars Høgh.

For ham er og bliver landsholdet noget helt særligt. Akkurat som forholdet til Eriksen er det. De livsbekræftende relationer værner Høgh om til det allersidste.

Kærlige skuldre giver fortsat et løft, mens sygdommen trækker ham ned.

Lørdag dukkede han op i lejren i Helsingør for at hilse på truppen, ligesom han også har lagt vejen forbi Christian i kølvandet på sommerens ulykke.

Da Danmark i oktober kvalificerede sig til VM med en sejr over Østrig, dedikerede Kasper Hjulmand sejren til Lars Høgh: