Helt skør udvikling

De må jo være skrupskøre, de nordmænd!

I går måtte landsholdsspillerne i fodbold nærmest tage turen hele vejen rundt i svingdørene ind til Gardemoen lufthavnen nord for Oslo og tage hjem til hotellet igen. De norske myndigheder nægtede landsholdet udrejse af Norge for at flyve til kamp i Nations League mod Rumænien.

Landsholdet skulle vel at mærke rejse som lukket selskab i chartret privatfly på turen til Bukarest, men spillerne blev sendt hjem til landsholdets corona-karantænelejr i Oslo.

I dag er de fleste af spillerne så rejst hjem til deres klubber i Europa med afsæt i lufthavnen i Gardermoen. Med rutefly!

Er logikken fuldstændig indlysende?

Ja, det er den ifølge ’smittevernoverlæge’ Tore Steen, der over for VG bekræfter, at han har truffet afgørelsen om at lade spillerne rejse hjem søndag.

’Personer i smittekarantæne kan undtagelsesvis bruge offentlig transport for at transportere sig til et egnet karantænested efter en særskilt vurdering af kommunelægen’, lyder begrundelsen.

Hver enkelt spiller har søgt og er blevet behandlet individuelt. Betingelsen for at få lov at rejse ud af Norge er selvsagt, at alle er symptomfrie, bruger mundbind og går i karantæne, når de kommer hjem, supplerer Tore Steen.

Det har været en indviklet uge for de norske spillere, der først måtte se venskabskampen mod Israel gå op i røg og damp, fordi en af de israelske spillere testede positiv efter ankomsten til de norske fjelde.

Det var, hvad dét var, men derefter testede norske Omar Elabdellaoui positiv fredag morgen, og så gik jerntæpperne ned, selv om han naturligvis prompte blev isoleret, og de øvrige spillere gentagne gange har testet negative.

De MÅ bare ikke rejse til kamp med landsholdet – derimod må de godt rejse hjem med rutefly til klubberne.

Hyggeligt…

Her er bl.a. Martin Ødegaard på vej ud i bussen - han og spillerne er dybt fortvivlede over, at de ikke får lov til at spille en eneste af de tre landskampe, Norge skulle deltage i i denne samling. Foto: Vidar Ruud/NTB/Ritzau Scanpix

Spillerne er fortvivlede, melder spillerrådet, hvor bl.a. unge Martin Ødegaard har plads. Norge bliver formentlig taberdømt 0-3 for ikke at stille til kampen i Rumænien, men spillerne er såmænd også blokeret fra at deltage i den afsluttende gruppekamp på onsdag mod Østrig.

Derfor er der nu fuld sving i at stable et nødlandshold på benene – som da DBU for to år siden støvsugede Tarup-Paarup og andre gode lokaliteter for danmarksserie- og 2. divisionsspillere, der alle fik en nål og en oplevelse i Slovakiet trods 0-3.

Det norske fodboldforbund bekræfter, at man arbejder i den retning, men Norge må kigge til udlandet for at skrabe et hold sammen. Dem fra den hjemlige liga er no go, men spillere i udenlandske klubber – altså minus dem, der nu rejser med rutefly hjem til karantæne – må godt stille op for Norge mod Østrig. Blandt dem er eksempelvis Ulrik Yttergård Jensen fra FCN.

Én enkelt fra den oprindelige trup kan dog komme på tale: Milan-spilleren Jens Petter Hauge bekræfter over for VG, at han fortsat befinder sig på Thon Hotel i Oslo.

Han HAR haft corona, og derfor kan han være aktuel til kampen i Østrig.

Han har klogelig nok iført sig masser af mundbind og har ingen kommentarer til den spegede situation i et land, som man – oven på denne omgang – også har svært ved at forestille sig giver GO for håndboldkvindernes EM-slutrunde i Trondheim i december.

Norge skal give besked senest tirsdag.

