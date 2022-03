Helt surrealistisk: Eriksen laver mirakler

Det er et mirakel, hvad Christian Eriksen har formået at gøre i sine to comeback-kampe for landsholdet, mener Ekstra Bladets sportschef Michel Wikkelsø Davidsen

DU KAN SIGE, at vi skal til at komme videre.

At nu har Christian Eriksen fået sit landsholdscomeback mod Holland i weekenden. At nu bør fodboldfans have bearbejdet traumet fra sommeren 2021. At Eriksen overlevede sit kollaps, og nu må behandles som enhver anden fodboldspiller.

Men hvis du siger, at den her testkamp mod Serbien ikke handlede om Christian Eriksen, så tager du fejl.

Christian Eriksen løb forrest ind til opvarmningen, og der kunne alle i Parken fornemme, hvad det ville blive for en aften. Det blev Christian Eriksens aften – hans genkomst med mål nummer to i de to seneste landskampe.

Christian Eriksen i ekstase efter sin scoring. Foto: Anthon Unger

FOR FØRSTE GANG siden 12. juni 2021 var Christian Eriksen tilbage på nationalstadionet. For første gang siden han lå død i omkring fem minutter i det ene hjørne af banen, mens jeg og 13.789 andre sad i larmende stilhed i Parken og fulgte med i Christian Eriksens kamp for at overleve.

Når altså ikke lige vi kiggede på hinanden i mistro – og så de blanke øjne hos de tusinder af mennesker, der troede, de var heldige at have fået en billet til den danske EM-åbner.

FLERE MILLIONER SÅ med på tv, og da jeg selv tog gåturen fra stadion til Rigshospitalet på den anden side af Fælledparken den sommerdag for at rapportere om den uhyggelige episode, plingede den ene støttende besked ind efter den anden fra udenlandske kollegaer.

Det fyldte alt den dag, og i ugerne efter. Og igen denne tirsdag aften.

Christian Eriksen er tilbage på landsholdet på en måde, som vel nærmest kan betegnes som surrealistisk. Der findes altså ikke mange fodboldspillere, der er faldet døde om på en bane. Få er blevet genoplivet – og endnu færre er kommet tilbage på fodboldbanen.

Danmark jubler efter scoring mod Serbien. Foto: Anthon Unger

DET ER ET MIRAKEL, hvad Christian Eriksen løber rundt og laver på den fodboldbane. Og suset kunne mærkes, da han første gang efter et lille kvarter sneg sig ned i det hjørne, hvor landsholdskammeraterne for ni måneder siden dannede en rundkreds om deres ven.

Men Christian Eriksen virkede relativt upåvirket. Det er næsten endnu vildere at tænke på. Han er fuldt ud bevidst om, hvad det er for en bevågenhed, han er under. Alle kigger på ham.

Og med det pres på sig styrer han det danske landshold frem – og banker mål i kassen.

HAN ER BEDRE for landsholdet her og nu, end han var, da han kollapsede.

Jeg er stensikker på, at landsholdets succes uden Christian Eriksen under EM da også har presset Eriksen selv. Det har han selv indikeret flere gange.

Han ved godt, at når følelserne omkring hans comeback havde lagt sig, ville den fodboldfaglige lup finde ham – og brænde ham i ryggen. Men heller ikke det har rykket ved Christian Eriksen. Han ryster det hele af sig.

Christian Eriksen ind til sit comeback i Parken som anfører. Foto: Anthon Unger

JEG ER DYBT imponeret over, hvordan han er kommet tilbage på landsholdet. Og skulle du sidde derude og være i tvivl om, hvorvidt kollapset på fodboldbanen har gjort noget ved Christian Eriksen, så find det tv-interview frem fra efter kampen mod Holland på Discovery.

Sådan har jeg aldrig set Christian Eriksen foran et kamera. Smilende, jokende og tilstedeværende. Ja, han gav noget af sig selv for første gang.

NU ER HAN tilbage. Jeg sætter ikke et punktum for det, der skete i Parken i juni 2021. For det kan jeg ikke. Du kan ikke slette synet af en mand, der dør på en fodboldbane.

Genfødslen glemmer jeg til gengæld heller aldrig. Eller kysset på panden fra Kasper Schmeichel og de stående klapsalver, da han forlod banen tirsdag aften. Velkommen tilbage, Eriksen.