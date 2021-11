Helt ude i mørket

På to sene scoringer slog Holland Ståle Solbakkens norske mandskab, som dermed ikke kommer til VM i Qatar næste år efter 0-2-nederlaget.

Mens Holland snuppede den direkte VM-billet med førstepladsen, er VM-drømmen helt slukket for Norge, der slutter som nummer tre i den tætte gruppe G.

Det sker, fordi Tyrkiet, som inden tirsdagens kampe var a point med Norge, samtidig slog Montenegro med 2-1 på udebane. Tyrkerne bliver nummer to i gruppen og skal til foråret ud i playoffkampe om en plads i VM-slutrunden.

Holland var totalt dominerende gennem hele kampen mod Norge, hvor det ikke var ret tydeligt, at nordmændene havde mest brug for sejr.

Kun en sejr ville potentielt kunne give Norge en billet direkte til VM, mens uafgjort eller nederlag meget vel kunne ende med at placere holdet på tredjepladsen.

Et par gange var Holland tæt på at komme i front før pausen. Norge havde ikke en eneste afslutning på mål og havde rigeligt at gøre med at holde hjemmeholdet væk fra Ørjan Nylands felt.

Billedet var det samme efter pausen, men da Tyrkiet i løbet af anden halvleg kom foran 2-1 i Montenegro, steg presset på begge hold i Rotterdam.

Memphis Depay forsøger sig med et hovedstød i VM-kvalifikationskampen mellem Holland og Norge. Foto: Peter Dejong/Ritzau Scanpix

Et enkelt norsk mål ville sende Holland fra førstepladsen og ned som nummer tre i gruppen. Altså fra en direkte VM-billet til end ikke at få playoffkampe om at komme til VM næste år.

Men Norge havde intet at byde på offensivt, og selv om Holland ikke spillede en prangende kamp, var det helt fortjent, da Steven Bergwijn i 84. minut scorede til 1-0.

VM-drømmen begyndte at fortone sig for nordmændene i Rotterdams dis på det mennesketomme De Kuip.

Det sidste søm blev slået i kisten i overtiden, da målscorer Bergwijn sprintede fra hele det norske forsvar på en kontra, lagde bolden til siden til Memphis Depay, der let kunne skubbe bolden ind til 2-0.

