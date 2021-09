Helt unikt: Dansk historieskrivning

Aldrig nogensinde før har et dansk landshold leveret en så perfekt start på en kvalifikationsturnering

Sejren over Skotland onsdag aften var ikke bare tre point i kampen for at komme til VM i Qatar næste år.

Det var en understregning af, at det danske landshold er ganske unikt i en historisk kontekst.

Af alle de kvalifikationsturneringer, et dansk herrelandshold har befundet sig i gennem tiden, er det aldrig lykkedes at komme så godt fra land, som tilfældet er i 2021.

Fire kampe er endt med fire sejre og en uhørt målscore på 16-0.

Danmark har deltaget i VM-kvalifikationen siden 1958 og har været med hver gang siden 1962 - i alt 15 gange. 16 gange har Danmark deltaget i EM-kvalifikationen.

31 kvalifikationsturneringer - og ingen med så god en start som denne her. Og her taler vi om alle landsholdsgenerationer tilbage til slutningen af 1950'erne.

To gange er Danmark åbnet med tre sejre og en uafgjort i VM-kvalifikationen: I 2008-09 samt 1996-97. I EM-kvalifikationen har det også næsten været perfekt et par gange: 1962-63 med tre sejre og et nederlag samt 1982-83 med en uafgjort og tre sejre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De bedste starter på VM-kvalifikationen

Brian Laudrup går solo og scorer sit berømte mål i Parken i efteråret 1996. Foto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix

1996-97

Sikker sejr i Ljubljana, kneben sejr over Grækenland hjemme (via Brian Laudrups sublime solomål), uafgjort i Split (efter Brian Laudrups eminente indlæg, der sejlede i mål) og storsejr over Slovenien i Parken.

Status: Ti point og en målscore på 9-2

Sådan gik det: Danmark dummede sig godt nok i Sarajevo (0-3) men hev alligevel gruppesejren i hus efter 0-0 i Athen.

2008-09

Egentlig lidt fesent med 0-0 i Budapest i den første kamp. Men så vinder Danmark nærmest sensationelt i Lissabon med 3-2 efter en hæsblæsende afslutning, og derpå følger to pligtsejre over Malta.

Status: Ni point og en målscore på 9-2

Sådan gik det: Danmark buldrede videre og vandt blandt andet to gange over Sverige. Sluttede med at vinde gruppen.

1984-85

1-0 over Norge blev fulgt op af 0-1 i Schweiz, men så bankede Danmark Irland og Sovjetunionen 3-0 og 4-2 i Idrætsparken. Sidstnævnte grundlovsdag 1985.

Status: Seks point og en målscore på 8-3

Sådan gik det: Danmark fik fem af otte mulige point i de sidste kampe og vandt gruppen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De bedste starter i EM-kvalifikationen

Presenting Jesper Olsen, som Svend Gehrs sagde, da den unge Næstved-knægt afdriblede det engelske forsvar og udlignede til 2-2 i sidste minut. Foto: Kim Agersten/Ritzau Scanpix

1982-83

Efter Jesper Olsens sene scoring og 2-2 hjemme mod England følger tre danske sejre: Ude mod Luxembourg samt hjemme mod Grækenland og Ungarn.

Status: Syv point og en målscore på 8-4

Sådan gik det: Danmark vandt efterfølgende på Wembley og ude over Grækenland, hvilket rakte til den overraskende førsteplads i gruppen.

1962-63

Samlet storsejr over Malta og ny storsejr over Albanien sikrer tre sejr i rap. Et knebent nederlag i Albanien sender dog danskerne vindere i cup-systemet, hvor Luxembourg siden elimines.

Status: Tre sejre og et nederlag og en målscore på 13-3

Sådan gik det: Danmark slog Luxembourg efter omkamp og nåede dermed semifinalen i Nations Cup, hvor Sovjetunionen dog vandt 3-0.

1986-87

Godt nok kun to mål i de fire kampe, men Danmark vinder to gange over Finland og får uafgjort to gange mod Tjekkoslovakiet.

Status: Seks point og en målscore på 3-1

Sådan gik det: Danmark vandt gruppen, da Tjekkoslovakiet i sidste kamp var så flinke at slå Wales.

2018-19

Efter den utrolige afslutning, der sikrede Danmark 3-3 i Schweiz, blev det uafgjort hjemme mod Irland, inden Danmark vandt stort over Georgien og Gibraltar.

Status: Otte point og en målscore på 15-5

Sådan gik det: Danmark nappede andenpladsen efter Schweiz og kvalificerede sig direkte.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Og så lige en kærlig tanke til de spillere og de fans, der fulgte med i kvalifikationen til EM i 1972. Her tabte Danmark de fire første kampe i den værste start nogensinde på en kvalifikationsturnering.

0-1 hjemme til Portugal, 0-1 ude til Skotland, 0-2 ude til Belgien og endelig 0-5 ude til Portugal.