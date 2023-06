Helt utrolige tal

Pierre-Emile Højbjerg spillede mandag sin 53. kamp i sæsonen.

49 af dem været med fuld spilletid.

Det er enormt krævende program med flere kampe om ugen på højt, internationalt niveau.

Et fuldstændig vanvittigt program for den 27-årige Tottenham-spiller, der nu gennem tre sæsoner har været en fast og solid støttepæl centralt på London-mandskabet, der oplevede en nedtur i denne sæson, hvor det blot blev til en ottendeplads i Premier League.

Pierre-Emile Højbjerg forklarer, at det handler om at passe godt på sin krop og bruge energien rigtigt. Foto: Claus Bonnerup

Selvom sæsonen har været lang, har landsholdsprofilen var der stadig benzin på tanken til den sidste landsholdssamling i sæsonen.

- Som spiller handler det om at stå til rådighed for træneren. Selvom jeg spiller mange kampe, er det altid et særligt privilegie at blive peget på. For jeg giver altid, hvad jeg har.

- Når du spiller mange kampe i løbet af en sæson, så skal du som spiller lære at forstå at leve dit liv rigtigt og samtidig bruge din energi rigtigt. Alt det lærer du i din udvikling, og for mig har det været en rigtig god proces, pointerer han.

Pierre-Emile Højbjerg spiller mandag sæsonens kamp nummer 53 mod Slovenien. Foto: Claus Bonnerup

Nu venter flere ugers ferie for Højbjerg, der måske skifter klub i sommerpausen. Bayern München har i hvert fald vist seriøs interesse for midtbanespilleren, der fik sin udvikling i den sydtyske mesterklub.

Christian Eriksen har spillet 51 kampe i sæsonen, og han erkender, at det er et hårdt program, når man i løbet af en sæson i perioder spiller kamp hver tredje dag.

- Vi skal nyde det. Og jeg tror alle os landsholdsspillere elsker at spille fodbold. Og ingen af os tænker på, at vi lige skal have en landskamp overstået.

