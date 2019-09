Helt utroligt: Her er Christian Eriksens vilde tal

- Jeg tror, jeg fik Åge Hareide som træner på det helt rigtige tidspunkt i min karriere, siger Christian Eriksen, der nu har scoret 23 af 29 landskampmål under nordmanden

GIRBALTAR (Ekstra Bladet): Vi skruer lige tiden tilbage til 14. oktober 2014. Danmark har tabt 0-1 til Portugal i Parken i jagten på en billet til EM-slutrunden i 2016.

Christian Eriksen leverer en bleg indsats og bliver skiftet ud seks minutter før tid. Siden rettede landstræner Morten Olsen et skarpt angreb mod de danske stjerneskud, fordi han havde skuffet endnu engang.

Dengang var det lidt for sjældent Christian Eriksen ramte et stabilt topniveau under den tidligere landstræner.

Nu, hvor han er mere moden og landsholdet spiller lidt mere simpelt, leverer han varen hver gang.

Christian Eriksen scorede to mål på straffespark, da Danmark vandt 6-0 over Gibraltar. Foto: Lars Poulsen

Kan altid stole på Eriksen

Christian Eriksen er stjernen, som alle kan stole på. Uanset om modstanderen hedder Gibraltar eller Australien ved VM.

For tre måneder siden spillede han Champions League-finale i Madrid foran 80.000 tilskuere, og torsdag aften motiverede han sig til at svinge taktstokken, da Danmark udraderede lilleputterne fra Gibraltar.

Mentalt kan det være en barsk udfordring at hive sig selv op til at præstere foran få tilskuere og på en kunstgræsbane, hvor bolden har mærkelige opspring.

Men Christian Eriksen kan Danmark altid stole på. Han scorede to mål på straffespark, hvilket bragte hans samlede total op på 29 landsholdsscoringer i 90 landskampe.

Hele 23 af dem er nu scoret i løbet af de seneste tre et halvt år, hvor Åge Hareide har været landstræner.

Nordmanden gjorde det til sin største opgave at få kreatøren Eriksen til at stråle i landsholdsregi. Det er i sandhed lykkedes med de imponerende måltal, som fynboen kan fremvise.

Fik Hareide på rigtigt tidspunkt

- Jeg scorer nok så mange mål nu, fordi jeg er begyndt at sparke straffespark, smiler Christian Eriksen og giver siden forklaringen på, hvorfor målstatistikken under nordmanden er så imponerende:

- Jeg er blevet en ældre spiller og mere kynisk i min måde at spille på. Men det har selvfølgelig også betydning, at vi spiller langt mere direkte.

- Jeg tror, Åge (Hareide) kom på det helt rigtige tidspunkt for mig i min karriere, siger Christian Eriksen, der stadig ikke vil forholde sig til fremtiden.

- Jeg kan ikke sige noget lige nu. Mit fokus er på landsholdet, og jeg er stadig Tottenham-spiller, forklarer han uden at svare på det opfølgende spørgsmål om hans agent forhandler ny kontrakt med Tottenham.

Her scorer Christian Eriksen til 3-0, da Danmark vandt suverænt over Gibraltar. Foto: Lars Poulsen

Er en verdensstjerne

Den vikarierende landstræner Jon Dahl Tomasson har svært ved at skjule sin begejstring over det niveau, Christian Eriksen konstant viser i landsholdsregi.

- Christian præsterer bare, uanset, hvor han spiller og hvem han møder. Han er så dygtig en spiller, at han kan udsætte sine beslutninger til sidste sekund, før han sender afleveringen afsted. Det er kun noget de bedste kan gøre med succes, forklarer vikarierende landstræner Jon Dahl Tomasson og uddyber om Eriksens flotte målstime:

- Christian opfører sig ikke som den verdensstjerne, han er. Han er meget ydmyg om den position, han befinder sig i, påpeger han.

Eriksens 23 mål under Hareide Christian Eriksen står samlet noteret for 23 af sine 29 landskampmål under Åge Hareide. Her er den imponerende statistik: 2 mod Gibraltar 5. september 2019. 1 mål mod Georgien 10. juni 2019. 1 mål mod Kosovo 21. marts 2019. 2 mål mod Wales 9. september 2018. 1 mål mod Australien 21. juni 2018. 1 mål mod Mexico 9. juni 2018. 3 mål mod Irland 14. november 2017. 1 mål mod Rumænien 8. oktober 2017 1 mål mod Montenegro 5. oktober 2017 1 mål mod Armenien 4. september 2017. 1 mål mod Polen 1. september 2017. 1 mål mod Kasakhstan 10. juni 2017. 1 mål mod Tyskland 6. juni 2017. 2 mål mod Kasakhstan 11. november 2011. 1 mål mod Armenien 4. september 2016. 3 mål mod Bulgarien 7. juni 2016.

