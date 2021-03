Helt vild med Eriksen: - Verdensklasse!

Det danske fodboldlandsholds præstationer i både efterårets Nations League og i de første to kampe i VM-kvalifikationen aftvinger stor respekt i Østrig, som onsdag aften tager imod Danmark i Wien.

Østrigs anfører, Bayern München-stjernen David Alaba, er imponeret af det danske holds hårdt arbejdende kollektiv. Det siger han på et pressemøde forud for onsdagens VM-kvalifikationskamp.

- Danmark er godt besat på mange pladser, og de har spillere med en helt særlig individuel kvalitet, men det er først og fremmest deres kollektiv, der er stærkt.

- Det danske hold er startet imponerende i VM-kvalifikationen og har spillet godt. Så vi kan godt forvente at få hård modstand, og jeg tror, at det bliver en tæt og spændende kamp, siger David Alaba.

Han peger på en dansk spiller i hver ende af banen med særlige kvaliteter.

- Kasper Schmeichel er naturligvis en virkelig dygtig målmand. Det kan man se på den karriere, han har haft, hvor han hele tiden har hørt til blandt de bedste.

- Christian Eriksen er også en spiller, der er på verdensklasseniveau. Han har en fantastisk teknik, og så har han en rigtig god dødboldsfod, som vi også skal tage os i agt for, siger David Alaba.

Østrigs landstræner, tyskeren Franco Foda, ser også Danmarks kollektiv som den største styrke.

Han har brugt de seneste dage på at forberede sine spillere på hele Danmarks trup.

Foda forventer dog, at han tirsdag aften skal møde en dansk startopstilling bestående af de 11 spillere, som startede i sidste uges 2-0-udesejr over Israel, og ikke starterne fra søndagens danske 8-0-sejr over Moldova.

- Vi har gennemgået alle de danske spillere og alle Danmarks stærke og svage sider. Så vi er rigtig godt taktisk forberedt til kampen.

- Vi forventer, at Danmark spiller med de samme spillere som i Israel og ikke det hold, som spillede mod Moldova. Om det er en fordel eller ulempe at skifte så mange spillere igen, det er ikke til at sige. Måske er spillerne lidt friskere, men udskiftning kan også gå ud over rytmen på et hold, siger Franco Foda.

Danmark kan med en sejr øge afstanden til Østrig til hele fem point allerede tre kampe inde i VM-kvalifikationen.

- Jeg vil ikke tale om kampens betydning for spillerne, for de ved godt, at det er en VM-kvalifikationskamp, og det bør være nok i sig selv.

- Der er ti kampe i kvalifikationen, så meget kan nå at ske, uanset hvad der sker mod Danmark. Vi fik heller ikke den bedste start på EM-kvalifikationen i 2019, men vi kvalificerede os til EM alligevel, siger landstræneren.

