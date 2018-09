Helt vildt: Ny landsholdsspiller scorer kongekasse!

Hvis Troels 'Goalmachine' Cilius Nielsen i aften scorer et blot tilnærmelsesvis lige så godt mål, som det han scorede mod Brøndby, vil mange formentlig sidde tilbage med åben mund og polypper.

Folk vidste da heller ikke, om de skulle grine eller græde, da DBU i går offentliggjorde de 23 spillere, som i aften skal repræsentere nationen mod Slovakiet.

Her figurerede 'Goalmachine' blandt andre ekvilibrister som Offenberg, Hunsballe og Skræp. Navne, som måske ikke siger de fleste det vilde, men det viser sig nu, at Cilius altså er udmærket klar over, hvordan man klasker til kuglen.

Angriberen, som dengang i 2016 spillede for Lyngbys U19-hold, tæmmer efter mislykket frispark bolden, og uden tøven sender han den afsted fra noget, der ligner 75 meter.

Brøndby-målmanden, som ellers med et helhjertet tilbageløb gør et ihærdigt forsøg på at afværge scoringen, må slukøret konstatere, at kongekassen er en realitet.

Tilskuerne virker mildest talt forbavsede men må altså måbende stå tilbage og kvittere det fine træf med applaus, alt imens de omkringværende holdkammerater lykønsker den i dag nyslåede landsholdsspiller.

Danske roligans må altså bede til, at 'Goalmachine' i aften lever op til navnet og har husket at snøre støvlerne på samme måde som dengang.

Se om de danske 'dynamitdrenge' overrasker alt og alle, når kampen løber af stablen kl. 20.45.

