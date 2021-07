Helten de elsker at hade

De er godt nok svære at gøre tilfredse, de englændere.

I Polen og Belgien er der ikke mange, som brokker sig over Robert Lewandowski og Romelu Lukaku, men i England er målmaskinen Harry Kane til evig diskussion.

Mens han har bombet løs for Tottenham, hvor han tre gange er blevet topscorer i Premier League, og i denne sæson også var manden med flest assists i ligaen, så har han ofte været genstand for kritik og latterliggørelse.

Den brede anerkendelse i den engelske offentlighed er ikke helt fulgt med de mange mål, ligesom han er blevet kritiseret for at udsætte modstandere for fare i duellerne og hånet for sin måde at tale på.

Også blandt medier og eksperter er det forbløffende, hvor smal kreditten er.

Premier League-topscoreren ankom til EM med en VM-topscorer-titel på CV'et, men da målene udeblev i både gruppespil og ottendedelsfinale begyndte de 'kloge hoveder' i pressen at antyde, at Gareth Southgate burde droppe sin anfører, der måske var påvirket af spekulationerne om et forestående klubskifte til Manchester City.

Harry Kane har fundet målformen på det helt rigtige tidspunkt for England. Foto: Ritzau Scanpix

Landstræneren havde dog ikke til sinds at lytte, og med tre mål i de to seneste kampe er Kane nu blot to kasser fra at blive Englands mest scorende spiller i VM- og EM-slutrunder gennem tiden.

Men selv om han ligner Englands stærkeste kort i bestræbelserne på at hente den første triumf siden VM i 1966, så fastholder den tidligere Liverpool-spiller og nuværende ekspertkommentator Jamie Carragher, at den hårde kritik af stjernen har været fuldt berettiget.

For det var ikke kun målene, der manglede, påpeger Carragher,

- Jeg nævnte aldrig de manglende mål, men hans generelle spil og bevægelser. Gareth pillede ham ud to gange, så han har tænkt det samme. Jeg sagde også, at uden Kane tæt på sit bedste kan vi ikke vinde, tweetede skotten i et svar til Tottenham-ikonet Graham Roberts som forsvar for sin kritik efter kvartfinalesejren over Ukraine, hvor anføreren scorede to gange.

Men efter de tre mål, og ikke mindst den stærke præstation i 4-0 sejren over Ukranie, er kritikken forstummet for en stund.

Og et hurtigt blik på historien afslører, at det bliver en Harry Kane i den allergiftigste version, der står klar til at spolere de danske finaledrømme på Wembley.

Kane er nemlig allerfarligst lige når han er kommet ud af en måltørke som den, han åbnede EM med. Så der venter de danske forsvarere den måske allersværeste opgave i turneringen indtil videre.

Jannik Vestergaard køber heller ikke præmissen om, at Harry Kane har været i krise.

- Man snakker om, at han skulle have været i det, folk godt kan lide at kalde en krise. Det synes jeg, har været stærkt overdrevet. Han er en af verdens allerbedste angribere, og har vist det i rigtig mange år nu, siger Southampton-spilleren, som kender Harry Kane fra adskillige møder i Premier League.

Jannik Vestergaard har førstehåndskendskab til Harry Kanes evner. Foto: Ritzau Scanpix

Han understreger, at det krævet en kollektiv indsats at bremse Englands største stjerne.

- Uanset, om han havde scoret i de seneste kampe eller ej, så bliver han en mundfuld. Det bliver en, som vi skal håndtere som hold.

- En mod en, der har han så meget kvalitet, at han er i stand til at sparke den ind i løbet af de 90 minutter. Det skal være en samlet indsat fra os alle sammen. Han er verdensklasse, fastslår Jannik Vestergaard.

Men hvis Danmark leverer semifinale-miraklet, er der ingen tvivl om, at Harry Kane igen bliver placeret i midten af kritikernes skydeskive.

Schmeichels onde ånd

Fodboldspillere siger ofte, at statistikker ikke har den store værdi, når først bolden ruller.

Og i forholdet mellem Harry Kane og Kasper Schmeichel er der god grund til at krydse fingre for, at det holder stik.

Duellen mellem de to kan blive helt afgørende for Danmarks chancer for at nå finalen på søndag. Og historisk set står Kane i den grad med de bedste kort på hånden.

Harry Kane har scoret, og Kasper Schmeichel må gå den tunge gang efter bolden. Foto: Ritzau Scanpix

Godt nok er Schmeichel aldrig blevet passeret af den engelske stjerne i en landskamp - blandt andet, fordi Mathias 'Zanka' Jørgensen i sidste minut reddede på stregen, da holdene spillede 0-0 i Parken i Nations League.

Men på klubniveau har Harry Kane i den grad været ond ved den danske målmand. Hele 13 gange har Harry Kane scoret mod Kasper Schmeichel, så Kasper Schmeichel er i den grad advaret om Kanes kvaliteter.

Alle Harry Kanes mål mod Kasper Schmeichel Tottenham-Leicester 4-3, 21/3, 2015: Kane 3 mål Tottenham-Leicester 2-2, 10/1 2016: Kane 1 mål Leicester-Tottenham 1-6, 18/5 2017: Kane 4 mål Leicester-Tottenham 2-1, 28/11 2017: Kane 1 mål Leicester-Tottenham 2-1, 21/9 2019: Kane 1 mål Tottenham-Leicester 3-0, 19/7 2020: Kane 2 mål Leicester-Tottenham 2-4, 23/5 2021: Kane 1 mål

