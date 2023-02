Hemmelig plan: Sådan vil de købe VM i fodbold

Det er ikke nogen hemmelighed, at Saudi-Arabien flirter voldsomt med tanken om at købe sig til at afholde VM i fodbold i 2030.

Og hvis nogen er til fals for oliepenge, så er det pingerne i FIFA ...

Men ifølge Politico, så er det i første omgang Grækenland og Egypten, som Saudi-Arabien har forsøgt at forgylde i landets store VM-plan.

Vil betale for stadioner

Politico skriver således, at Saudi-Arabien officielt skulle have tilbudt Grækenland og Egypten at betale for deres udgifter til stadionbyggerier, ligesom grækerne særskilt skulle have fået tilbudt økonomisk hjælp til at forbedre landets infrastruktur.

Til gengæld for det generøse tilbud, der sandsynligvis løber op i mange milliarder kroner, skulle Saudi-Arabien have forlangt at blive en del af et fælles ansøgningsbud.

Endda hvor saudierne er vært for tre fjerdedele af kampene til slutrunden med 48 hold ...

Gianni Infantino er i forvejen rigtig gode venner med kronprins Mohammed bin Salman. Her ses de to (th) under VM i Qatar. Foto: Amin Mohammad Jamali/Ritzau Scanpix

Politico skriver, at forslaget kom på bordet, da de facto lederen af golfstaten, Mohammed bin Salman, og den græske statsminister, Kyriakos Mitsotakis, mødtes i Athen i sommeren 2022.

Styrke muligheden

Det er ikke kommet frem, hvordan Kyriakos Mitsotakis reagerede på forslaget fra Mohammed bin Salman, ligesom de tre nævnte lande ikke har kommenteret på et eventuelt fællesbud.

Dog skriver mediet, at Egypten, Grækenland og Saudi-Arabien arbejder målrettet på et fællesbud.

Et bud med et europæisk og et afrikansk land vil styrke Saudi-Arabiens mulighed for at få VM i 2030 - kun otte år efter slutrunden lå i nabolandet Qatar.

Men hvem i FIFA går op i det, når mønterne triller på FIFA-kongressen i 2024, hvor værtskabet uddeles ...

