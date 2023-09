Hemmelighedsfuld Hjulmand: Vil ikke sige det

Han er hemmelighedsfuld og dækker over noget, han ikke vil fortælle.

Der er tilsyneladende tvivl om enkelte af de danske spillere forud for opgøret mod Finland søndag.

Men Kasper Hjulmand vil ikke sætte navne på eller konkretisere, hvem der er tvivl om forud for den sværeste udekamp i EM-kvalifikationsgruppen mod Finland.

Kasper Hjulmand har 24 spillere med til Finland, fordi der er tvivl om enkelte i truppen. Han vil dog ikke fortælle, hvem der er tvivlsom. Foto: Kenneth Meyer

Derfor har han valgt at tage én ekstra mand med på rejsen til Finland.

- Vi er dækket ind med 24 spillere, fordi der er en usikkerhed med et par spillere, som jeg er bekymret for.

- Derfor skal vi sortere én mand fra inden kampstart, siger landstræneren på lørdagens afsluttende pressemøde.

Ved siden af ham sad to af de mest rutinerede - Christian Eriksen og Kasper Schmeichel. Dem er der ingen tvivl om til søndagens vitale opgør. De er sikre startere.

Hjulmand tegner og fortæller før træningen på Helsinki Olympic Stadium. Foto: Kenneth Meyer

På trods af, at danskerne fik en let 4-0 sejr over verdens dårligste fodboldnation fra San Marino, så var der alligevel lidt kritik over spillet og specielt evnen til at skabe chancer efter pausen i torsdagens kamp.

- Vi har et hold, der er meget sulten og klar til at løse opgaven. Kan vi vinde her, vil det være en kæmpe gevinst for os, siger Kasper Hjulmand, der dog erkender, at Finland har set stærke ude siden de tabte 1-3 mod Danmark i Parken for et halvt år siden.

De har vundet alle fire kampe, hvor de samtidig har evnet at holde nullet bagude.

- Det finske hold har udviklet sig meget de senere år. De er meget velorganiserede, utrolig svære at score imod. Og så er det meget klart, hvad de vil på banen. Det er meget dygtige på kontraangreb, siger landstræneren.

Andreas Christensen har haft lidt problemer med akillessenerne, men han forsikrer, han er helt klar til kampen mod Finland. Foto: Kenneth Meyer

Han forventer, at danskerne vil have det krævende energioverskud til at køre på i 96-97 minutter.

- Mod Slovenien var det os, der havde overskuddet til sidst. Vi har energien til at klø på helt til sidst, mener han.

Hjulmand har allerede sagt farvel til Alexander Bah og Nicolai Vallys, men har til gengæld hentet Victor Kristiansen, Rasmus Nissen Kristensen og Mohamed Daramy ind i truppen.

Der vil være 1600 danske fans til stede på Helsinki Olympic Stadium.