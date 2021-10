Hemmeligt udspil: Fire kort på hånden

To sejre i de to næste kampe kan sikre Danmarks sjette deltagelse ved en VM-slutrunde.

Rejsen mod Qatar har været overbevisende for Kasper Hjulmands tropper, der med 22-0 i målscorer har bevist en særlig evne til at score mål.

Og landstræneren har også et svært valg han står overfor, når han skal vælge sin frontangriber til kampene mod Moldova og Østrig.

Yussuf Poulsen, der scorede senest mod Israel, er kommet i gang i RB Leipzig efter en lidt langsom start på sæsonen. Foto: Lars Poulsen.

For skal han vælge den rutinerede Yussuf Poulsen, der lige er kommet i gang med målene, eller Andreas Cornelius, der har fået en forrygende sæsonstart i Trabzonspor.

Ungdommen presser sig også på i form af Jonas Wind og Kasper Dolberg, der er klar igen efter en drilsk knæskade.

- Vi har ikke rigtig et førstevalg til angrebspositionen. Vi ser fra kamp til kamp og i forhold til, hvem vi skal møde, siger Kasper Hjulmand, der med den melding godt kan indikere, at han vælger to forskellige til pladsen som den dybe angriber lørdag og tirsdag aften.

Andreas Cornelius er i topform efter skiftet til Trabzonspor. Tre scoringer har han leveret i starten af sæsonen. Han presser sig på til en startplads. Foto: Lars Poulsen.

Andreas Cornelius er en af dem, der er vendt hjem til landsholdslejren i storform. Han har scoret tre mål efter skiftet til Trabzonspor, der er med helt i toppen af den tyrkiske liga.

- Corner har vi mest brugt til at kaste ind fra bænken. Men nu tyder det på han er i en bedre forfatning end vi har set ham længe. Han banker mere på til at være en starter for os, erkender Kasper Hjulmand, der også har noteret, at Yussuf Poulsen er kommet i gang.

- Han kom lidt senere i gang på grund af EM, men han virker i en god forfatning, tilføjer han.

Kasper Dolberg er på vej tilbage fra en skade og ligner umiddelbart ikke en starter, men han har vist træfsikkerhed i starten af sæsonen, før han blev skadet. Foto: Lars Poulsen.

Og så er der det store spørgsmålstegn: Kasper Dolberg.

Han sad ude i september med en knæskade, men er nu tilbage igen. Og starten på sæsonen er et klart signal om, at noget stort er i vente.

Dolberg scorede tre mål i to kampe, heraf to mod mestrene fra Lille, men så kom skaden og satte en stopper for den stærke sæsonstart.

- Der er sket mange mærkelige ting for Kasper. Han blev ramt af corona to gange, har været skadet og haft indbrud i sit hjem.

Kasper Dolberg scorede mod Wales på sin gamle hjemmebane i Amsterdam. Foto: Lars Poulsen.

- Hans gode EM-form tog han med hjem til starten af den nye sæson. Desværre blev han skadet. Nu håber vi han er klar igen, siger Kasper Hjulmand, der forudser, at sæsonen kan blive stor for Dolberg i Nice.

- Han har fået en rigtig god træner, så det ligner en fin sæson, hvis han kan holde sig skadefri. Dolberg er hårdtarbejdende og en klinisk afslutter. Han har potentiale til at blive en topangiber, siger Kasper Hjulmand, der erkender, at han var bekymret for ’Dollerens’ tilstand før EM.

- Det så skidt ud op til EM, fordi Kasper ikke var involveret i særlig meget i Nice. Vi var lidt bekymret for ham.

- Men heldigvis blev det hele jo forløst i Amsterdam. Det var meget passende, at det var lige der, han fik hul på bylden, fastslår landstræneren.

Så langt er mellem målene Kasper Dolberg Han har været landsholdets skarpeste i starten på den nye sæson, hvor træfsikkerheden har været stor. Han har tilmed været fraværende fra fire kampe, hvor han har siddet ude med skader. Spilletid: 210 min. Mål: Tre. Min. Pr. mål: 70 min. - Andreas Cornelius Skiftet fra Parma til Trabzonspor har været perfekt for den 28-årige angriber. Han har taget den tyrkiske liga med stor i Trabzonspor, der har fået en god start på sæsonen. Spilletid: 430 min. Mål: Tre Min pr. mål: 143 min. - Jonas Wind Angriberen er den eneste markspiller fra Superligaen. Han har fået en rimelig start på sæsonen, hvor ingen af de fire scoringer faktisk har været på straffespark. Spilletid: 676 min. Mål: Fire Min pr. mål: 191 min. - Yussuf Poulsen Det har været en meget ujævn begyndelse på den nye sæson, hvor han endnu ikke har prøvet at spille en hel kamp. Er blevet ud- og indskiftet en del gange. Spilletid: 218 min. Mål: Ét Min pr. mål: 218 min. Vis mere Vis mindre