Henrik 'Tømrer': - Bliver en svær kamp

Det bliver en svær kamp for Danmark, når tjekkerne lørdag aften skal besejres på vejen mod onsdagens semifinale.

Sådan lyder det fra den tidligere professionelle fodboldspiller Henrik 'Tømrer' Pedersen, der i dag har skiftet Silkeborg IF ud med sportspubben 'Målet' i samme by.

- Der er rigtig meget hype, og folk er helt oppe at ringe over de resultater, vi har lavet, fortæller han til Ekstra Bladet forud for aftenens kamp.

- Det bliver en svær kamp, men jeg synes godt, at vi kan sige, at vi bør vinde den.

Lokalhelten Dolberg

På 'Målet' er der shots til alle, hvis (når!) Danmark scorer - og i netop Silkeborg håber man på, at det bliver lokalhelten Kasper Dolberg, der får lov til at sende bolden i kassen.

Da Ekstra Bladet talte med Henrik 'Tømrer' var kampens opstilling ukendt, og derfor tvivlede han på, at Dolberg ville få lov til at starte inde, når nu Yussuf Poulsen er meldt klar efter en skade i baglåret tidligere i slutrunden.

Artiklen fortsætter under billedet...

Der er gratis shots til alle på Målet, når Danmark scorer. Foto: Ernst van Norde

Men kort inden kampen står det klart, at det bliver Yussuf Poulsen, der starter på bænken og altså Dolberg på banen.

- Jeg håber selvfølgelig, at han starter, og at han scorer. Det håber vi alle her i Silkeborg, lyder det håbefuldt fra 'Tømrer'.

1-0, 2-1

Selvom det bliver en svær kamp, er Henrik 'Tømrer' dog ikke tøvende med at give et bud på aftenens resultat:

- Jeg tænker 1-0, 2-1, gætter han - til Danmark, naturligvis.

Kampen skal ses fra 'Målet', hvor Henrik 'Tømrer' godt kan gå hen og få travlt, hvis Danmark vinder - så vanker der nemlig en omgang til hele pubben.