Her er Danmarks nye EM-trøje

Når det danske fodboldlandshold til sommer går på banen i Parken til EM-kampene, bliver det i den trøje, DBU og Hummel mandag morgen har offentliggjort.

Den kan du se nedenfor.

Og trøjen er bestemt ikke noget, der er set før på skuldrene af danske spillere.

For indbroderet i stoffet er en lydbølge af 34.610 stemmers version af 'Der er et yndigt land', som den blev sunget 7. juni 2019 forud for EM-kvalifikationskampen mod Irland.

Det blev optaget og altså nu med spillerne, når de går på banen til EM.

Det skriver DBU på sin hjemmeside.

- Lyden af et propfyldt Parken, der står skulder ved skulder og skråler med på ’Der er et yndigt land’ er noget helt specielt. Det kan få hårene til at rejse sig på de fleste danskere. Selv på dem, der aldrig selv har stået i Parken og mærket suset. Derfor er vi også utrolig stolte af den nye landsholdstrøje, hvor lyden af fansene og nationalmelodien er blevet integreret i trøjedesignet”, udtaler Allan Vad Nielsen, CEO i hummel.

Landstræner Kasper Hjulmand med den ny landsholdstrøje i lufthavnen mandag. Foto: Lars Poulsen

- Nationalsangen gør, at det skiller sig ud fra klubfodbold. Det er noget, der samler os. Og det samler ikke kun holdet, men det samler holdet med tilskuerne, med publikum, med folk derhjemme. Det er noget, vi alle sammen gør sammen, og det er en måde for os at føle en forbindelse med omgivelserne og med publikum. Der er et tal på alt, og man ved aldrig, hvor mange landskampe man får. Så det handler simpelthen om at nyde hver eneste én, siger Kasper Schmeichel.

Danmark møder Finland, Belgien og Rusland henholdsvis 12., 17. og 21. juni i gruppe B.

