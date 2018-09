Her er DBU's nye landshold

Det er et kedeligt og pinligt stykke dansk fodboldhistorie, der bliver skrevet, når Danmark onsdag spiller venskabskamp i Slovakiet.

Christian Eriksen, Simon Kjær og de øvrige danske stjerner er som bekendt røget i konflikt med DBU-toppen, fordi forhandlingerne om en ny landsholdsaftale er røget helt af sporet.

Det betyder, at Danmarks bedste fodboldspillere holder sig klar i København, mens fodbold-unionen med møje og besvær har fået samlet en midlertidig trup bestående af futsal- og 2. divisions-spillere ledet af John 'Faxe'Jensen.

I løbet af tirsdagen holdt DBU kortene tæt til kroppen og gjorde alt for at holde navnene hemmelige.

Men med ankomsten i Slovakiet kan truppen ikke længere holdes hemmelig.

Den rummer 24 potentielle landsholdsdebutanter, der under normale omstændigheder ville være endog meget langt fra landsholdet.

Elitechef Kim Hallberg nøjes dog med at glæde sig over, at det er lykkedes at samle et hold, så alvorlige straffe fra UEFA undgås.

- Det er altafgørende for dansk fodbolds fremtid, at vi kan stille hold til de to landskampe i denne uge, og derfor er vi glade for, at disse 24 spillere har indvilliget i at stille op for Danmark, så vi undgår spekulationer om millionbøder og langvarige udelukkelser fra international fodbold. Det ville få store konsekvenser for fodbolden i Danmark, siger han til DBU's hjemmeside.

Samtlige spillere fra Jægersborg spiller normalt på det danske futsal-landshold.

DBU understreger, at der er mulighed for at forlænge landsholds-statussen for både spillere og trænere.

Her er det 'nye' danske landshold: Morten Bank, Avarta, målmand

Christian Bannis, TPI, forsvar

Mads Priisholm Bertelsen, TPI, forsvar

Christian Bommelund Christensen, Jægersborg Boldklub, forsvar

Rasmus Gaudin, Vanløse, midtbane

Adam Fogt, Kastrup, midtbane

Anders Fønss, TPI, angriber

Victor Hansen, Frederikssund, forsvar

Anders Hunsballe, Greve, midtbane

Oskar Højbye, Vanløse, midtbane

Christoffer Haagh, Jægersborg Boldklub, målmand

Christopher Jakobsen, Hillerød, midtbane

Nicolai Johansen, Vanløse, forsvar

Rasmus Johanson, HIK, midtbane

Kevin Jørgensen, Jægersborg Boldklub, midtbane

Kasper Kempel, Skovshoved, midtbane

Daniel Nielsen, Vanløse, forsvar

Troels Cillius Nielsen, Birkerød, angriber

Christian Offenberg, Avarta, angriber

Kasper Skræp, TPI, forsvar

Daniel Holm Sørensen, Skovshoved, angriber

Louis Veis, Jægersborg Boldklub, angriber

Simon Vollesen, Birkerød, midtbane

