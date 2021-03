Her er de store EM-tabere

Mathias Zanka Jørgensen, Peter Ankersen, Robert Skov, Pione Sisto og Andreas Cornelius står lige nu til at trække EM-nitten, mens Mikkel Damsgaard, Andreas Skov Olsen, Joachim Andersen og Joakim Mæhle ser ud til at være vinderne

Da Kasper Hjulmand i efteråret debuterede som landstræner med opgøret mod Belgien, var Robert Skov det sikre kort som venstre back.

Robert Skov kan ende med EM-sorteper. Lige nu står Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard foran ham i jagten på en plads i sommerens EM-trup. Foto: Lars Poulsen.

Den tidligere FCK-profil lignede løsningen på positionen, men siden røg Skov af holdet i Hoffenheim efter trænerskiftet til Sebastian Hoeness.

Og nu er Robert Skov ikke længere venstre back på klubholdet, og derfor vil landstræneren heller ikke bruge ham i den position.

Søndag blev han skiftet ind på højrekanten og scorede mod Moldova, men nu kan han i værste fald ende med at gå glip af EM til sommer, fordi han også er havnet som indskiftningsspiller på klubholdet.

Mathias Zanka Jørgensen fra landskampen i november mod Sverige. FCK-spilleren er lige nu ude i landsholdskulden. Det ser svært ud for ham at erobre en plads i sommerens EM-trup. Foto: Lars Poulsen.

Svær vej til EM

I truppen til Hjulmands debutkamp mod Belgien og flere gange senere på efteråret var også Mathias Zanka Jørgensen.

Han er ude i kulden denne gang, hvor Joachim Andersen har snuppet pladsen. Og det kan blive svært for FCK-spilleren at tilbageerobre pladsen, fordi Joachim Andersen har vist storform i Fulham.

Robert Skov, Mathias Zanka Jørgensen, Andreas Cornelius, Peter Ankersen og Pione Sisto kan således ende som de store tabere, når Kasper Hjulmand i slutningen af maj sætter navne på de 23 spillere, som Danmark sender til EM.

Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen i omfavnelse efter førstnævnte scorede til 2-0 mod Moldova. De to unge kometer står meget stærkt i forhold til at sikre sig en billet til EM. Til gengæld er rutinerede Lasse Schøne endnu ikke sikker på sin EM-billet. Foto: Lars Poulsen.

De store vindere

Omvendt ligner Joakim Mæhle, Mikkel Damsgaard, Andreas Skov Olsen og Joachim Andersen lige nu de store vindere i jagten på en EM-billet. Alle fire spillere, der har fået landsholdsdebuten under Kasper Hjulmand.

Ekstra Bladet har set nærmere på den EM-trup, som Kasper Hjulmand skal udtage. Der er ikke mange pladser i spil for at nå gennem nåleøjet. Oversigten her er under forudsætning af, at der ikke opstår skader.

Kasper Schmeichel er stensikker i sommerens EM-trup. Det samme er Frederik Rønnow. Lige nu ligner Jonas Lössl den tredje keeper i truppen. Foto: Lars Poulsen.

Målmænd (3) – de sikre

Kasper Schmeichel og Frederik Rønnow.

Kandidater

Der skal vælges yderligere én målmand. Jonas Lössl, Jesper Hansen og Oliver Christensen er i spil. Lössl er favoritten.

Nicolai Boilesen kan godt tage den fjerde plads på backpositionen. Han står stærkt, fordi han både er back og midtstopper. Foto: Lars Poulsen

Backs (4) – de sikre

Joakim Mæhle, Jens Stryger Larsen og Daniel Wass.

Kandidater

Der skal vælges yderligere en back. Peter Ankersen, Henrik Dalsgaard, Rasmus Nissen Kristensen, Alexander Bah og Nicolai Boilesen er de mest seriøse kandidater. Sidstnævnte har den fordel han er venstrebenet og samtidig kan optræde i midterforsvaret.

Joachim Andersen står stærkt i billedet i forhold til at sikre sig en plads i sommerens EM-trup. Foto: Lars Poulsen.

Midtstoppere (4) – de sikre

Simon Kjær, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard.

Kandidater

Derudover skal der vælges én blandt følgende: Joachim Andersen, Mathias Zanka Jørgensen, Andreas Maxsø, Erik Svitchenko og Alexander Scholz. Joachim Andersen er favoritten til at snuppe den sidste EM-billet.

Rutinerede Lasse Schøne jagter en plads i sommerens EM-trup. Han kæmper med blandt andre Philip Billing, Jens Jønsson og Rasmus Falk. Foto: Lars Poulsen.

Midtbanen (6) – de sikre

Christian Eriksen, Pierre Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Mathias Jensen, Christian Nørgaard.

Kandidater

Der er hård kamp om den sidste plads i EM-varmen. Lasse Schöne, Anders Christiansen, Rasmus Falk, Jens Jønsson og Philip Billing slås om adgangsbilletten. Veteranen Schöne må være favoritten.

Mikkel Damsgaard blev dobbelt målscorer mod Moldova. Han ligner et stærkt kort i EM-truppen til sommer sammen med sin tidligere holdkammerat Andreas Skov Olsen. Foto: Lars Poulsen.

Kantspillere (4) – de sikre

Yussuf Poulsen, Martin Braithwaite.

Kandidater

Mikkel Damsgaard, Andreas Skov Olsen bør være meget tæt på at være en del af EM-truppen. Og så er der pludselig lukket for yderligere emner. Pione Sisto, Robert Skov og måske Lucas Andersen står så med nitten. Det ser i hvert fald svært ud for dem.

Kasper Dolberg scorede to mål mod Moldova. Han har en stor stjerne hos landstræneren og står med gode kort for at komme med til EM-slutrunden til sommer. Foto: Lars Poulsen.

Angribere (2)- den sikre

Jonas Wind.

Kandidater

Kasper Dolberg er tæt på at være sikker på en plads i EM-truppen. Angriberen har i hvert fald en stor stjerne hos landstræneren. Det betyder så sorteper til spillere som Andreas Cornelius, Marcus Ingvartsen og Christian Gytkjær, der så må se EM hjemme fra fladskærmen.

