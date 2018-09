Her er dommen: Sådan gjorde de danske spillere det

TRNAVA (Ekstra Bladet): Spillerne på det danske vikar-landshold slap med æren i behold.

0-3 mod Slovakiet var til at leve med for spillerne og for vikar-landstræner John Faxe Jensen.

Christoffer Haagh leverede den bedste præstation, men der var også godkendte præstationer fra Nicolai Johansen og Rasmus Johansson.

Det var dog tydeligt at se, at flere af spillerne havde store problemer med tempoet.

Her er dommen over præstationen hos de danske spillere:

Christoffer Haagh, Jægersborg 4

Han var lidt med i den første scoring, men leverede to gode refleksredninger før pausen på gode muligheder. Chanceløs på de øvrige scoringer.

Simon Vollesen, Birkerød 1

Han er normalt midtbanespiller, men røg ned som højre back. Han var fuldstændig passiv ved 1-0-målet. Det var tydeligt, han havde det svært med tempoet

Nicolai Johansen, Vanløse 3

Den store, stærke stopper viste gode lederegenskaber som styrmanden i bagkæden. Han virker afgjort som en spiller med potentiale til mere end 2. division.

Daniel Nielsen, Vanløse 2

Knap så stærk som klubkammeraten ved sin side. Men alligevel en rimelig indsats, hvor det var tydeligt, han var tryg ved at have Nicolai Johansen ved sin side.

Mads Prinsholm-Bertelsen, Tarup Paarup 1

Han fik ikke blokeret indlægget ved 1-0 og så heller ikke for godt ud ved 2-0 scoringen. Det gik simpelthen for stærkt for ham på det her niveau.

Christian Bannis, Tarup Paarup 1

Han havde svært ved at få fat på den defensive midtbane. En del pasningsfejl som et udtryk for, at det bare gik for stærkt til hans niveau.

Rasmus Johansson, HIK 3

Det var tydeligt at se, at hans tekniske færdigheder er på et højt niveau. Han lever af at levere fodboldtricks til dagligt. Futsal-spilleren fik sat sit aftryk på kampen.

Oskar Høybye, Vanløse 2

Han var tæt på at komme på scoringslisten før pausen, da han pludselig stod fri i feltet. Men han skød over målet. Udskiftet efter en time, da kræfterne slap op.

Rasmus Gaudin, Vanløse 2

Han forsøgte i mange situationer og har også fine tekniske færdigheder. Men det førte sjældent til så meget, når han forsøgte sig.

Kasper Kempel, Skovshoved 2

Før pausen fik han i momenter vist glimt på sin gennembrudsfarlighed. Han havde også en glimrende afslutning mod mål. Udskiftet efter en times spil.

Christian Offenberg, Avarta 2

Danmarks nye anfører kæmpede og sloges i front som en enmandshær. Han kom ikke til afslutninger, men leverede en rimelig arbejdsindsats.

Anders Hunsballe, Greve 2

Han kom på banen efter pausen og leverede et tilfredsstillende arbejde centralt på den defensive midtbane.

Adam Fogt, Jægersborg 1

Futsalspilleren var uheldig med at lave selvmål og fandt aldrig fodfæste på positionens i venstre forsvarsside.

Daniel Holm, Skovshoved 1

Den ivrige kantspiller kom ind efter pausen, hvor han blev placeret på venstrekanten. Men det var ikke meget, han var involveret.

John 'Faxe' Jensen 3

Det er absolut acceptabelt at tabe 0-3 efter så dårlige arbejdsbetingelser. Han havde tydeligvis valgt folk med relationer til hinanden.

