Her er han helt glat: Kan du kende verdensstjernen?

Han var med til VM i 1990, 1994 og 1998 og blev i både 1987 og 1993 kåret til årets spiller i Sydamerika.

Colombianske Carlos Valderrama har på trods af sine store evner på fodboldbanen altid været mest kendt for sit hår.

Men nu har fodboldlegenden gjort noget ved den krøllede kæmpe-manke.

I forbindelse med en reklame for det colombianske bettingsite Codere Colombia optræder han nu med fuldstændig glattet frisure.

Billedet taler vist for sig selv. Der er sket lidt i forhold til frisuren, vi kender ham med.

Valderrama anno 2019. Fotos: Codere Colombia

Valderrama anno 1998. Foto: Imago/Shutterstock

Den nu 57-årige Valderrama er bevist om at være en legende inden for hår.

I 2013 farvede han sit hår lyserødt i kampen mod brystkræft, som hans søster var ramt af.

- Min kone og døtre kommer til at dø af grin, når de ser mig, sagde han dengang til El Tiempo og pegede på det vigtige i at kræftsygdom opdages tidligt.

Reklamen med det glatte hår i sin helhed



¡Puro pelao...! Si creías haberlo visto todo, eso no es nada. ¿¡Qué pasó con la melena del 'Pibe'!?



¡Locura! Y todo porque en Codere las apuestas se pagan siempre.



https://t.co/x765Wm75e0 pic.twitter.com/EC9Gupn3xZ — Codere Colombia (@CodereCO) 16. juli 2019

I forbindelse med VM sidste år lovede han også at fjerne alt sit hår på en betingelse.

- Hvis Colombia bliver verdensmester så ja, sagde Valderrama dengang til russisk tv, hvor han var med på ekspertholdet.

Desværre røg Colombia ud i 1/8-finalen mod England, og verden fik aldrig set en skaldet udgave af den colombianske stjerne.

Carlos Valderrama nåede 111 landskampe for Colombia og blev på trods af blot at have repræsenteret relativt mindre europæiske klubber som franske Montpellier og spanske Valladolid i 2004 udvalgt til at være blandt verdens 125 bedste nulevende fodboldspillere.

