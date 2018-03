Her er Hareides Kvist-alternativ

Chelsea-kometen Andreas Christensen skal spille på den defensive midtbane mod Panama eller Chile, fordi landstræneren vil have et alternativ

Det er ikke tid for eksperimenter for landstræner Åge Hareide, men de to testkampe mod Panama og Chile bliver alligevel lejligheden til at se Chelsea-kometen Andreas Christensen i en ny position på landsholdet.

- Vi skal have et alternativ til William Kvist. Derfor vil vi prøve Andreas på den defensive midtbane i de kommende testkampe, forklarer Åge Hareide og uddyber:

- Andreas er bedst i et tre mandsforsvar, men med skader til Jannik Vestergaard og Andreas Bjelland kan han også spille ved siden af Simon Kjær i det centrale forsvar.

- Fordelen for Andreas er, at han er god til at føre bolden frem. Hvis han optræder på den defensive midtbane, kan han også trække ned mellem de to stoppere, hvis det bliver nødvendigt, forklarer landstræneren.

Ingen er afskrevet

Han har dog ingen planer om at se Andreas Christensen som højre back igen foreløbig. Den position spillede han ellers, da VM-billetten kom i hus med 5-1 sejren over Irland.

- Nu har vi Henrik Dalsgaard tilbage, og det er naturligt, han skal spille den position, påpeger landstræneren, der helt bevist har set bort fra Pierre Emile Højbjerg, selv om han nu får spilletid for Southampton i Premier League.

- Jeg har tillid til dem, der leverede så fine resultater for os i 2017. Pierre Emile har tidligere været med, men var det ikke sidste år. Derfor er han heller ikke i truppen. Det er ikke ensbetydende med, at jeg vil afskrive ham eller andre.

- Men skulle jeg have udtaget en anden spiller, var det blevet Jakob Poulsen. Han har den erfaring, der er så vigtig på et landshold, siger Hareide, der heller ikke helt afskriver Christian Nørgaard eller Mathias Jensen muligheden for en VM-billet.

- Hvis jeg står med det yderste mandat til truppen og skal vælge, vil jeg vælge en ung spiller frem for en erfaren til VM. Danmark har tidligere haft glæde af at have en ung spiller med på et yderligt mandat, forklarer landstræneren.

Her henviser han helt sikkert il EM 2004, hvor Thomas Kahlenberg kom med og ikke mindst 2010, hvor Christian Eriksen var med ved VM som turneringens yngste spiller.

