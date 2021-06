Her er Hjulmands startopstilling

I jagten på en vital sejr over Rusland i EM-gruppespillet har landstræner Kasper Hjulmand valgt at bevare en trebackkæde i forsvaret.

De 11 spillere, der begyndte torsdagens kamp mod Belgien, er også med fra start i mandagens opgør.

Martin Braithwaite og Yussuf Poulsen er med fra start op toppen, mens Mikkel Damsgaard forventeligt ligger bag de to angribere.

Damsgaard gjorde en god figur i 1-2-nederlaget til Belgien i torsdags, og Hjulmand har altså igen fundet plads til offensivspilleren, han også trænede i FC Nordsjælland.

Simon Kjær, Andreas Christensen og Jannik Vestergaard udgør det danske forsvar, mens Daniel Wass og Joakim Mæhle placeres som wingbacks i opstillingen.

Pierre-Emile Højbjerg og Thomas Delaney udgør for tredje kamp i træk Danmarks maskinrum på midtbanen.

Nicolai Boilesen og Anders Christiansen er fravalgt til kampen.

Danmark skal bruge en sejr for at bevare håbet om en plads i ottendedelsfinalen. Vinder danskerne, er de afhængige af, at Belgien samtidig besejrer Finland, hvis andenpladsen skal blive en realitet.

Rusland kan omvendt nøjes med et enkelt point, såfremt belgierne lever op til den store favoritværdighed mod Finland.

Danmarks stiller med følgende 11 spillere i mandagens opgør:

Kasper Schmeichel - Simon Kjær, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard - Daniel Wass, Pierre-Emile Højbjerg, Mikkel Damsgaard, Thomas Delaney, Joakim Mæhle - Martin Braithwaite, Yussuf Poulsen.

Hos Rusland var der tvivl om Mario Fernandes, som landede uheldigt i kampen mod Finland.

Forsvarsspilleren er imidlertid blevet klar til mandagens kamp, og Rusland stiller med denne startopstilling:

Matvei Safonov - Mario Fernandes, Igor Diveev, Georgi Dzhikiya, Daler Kuzyayev - Roman Zobnin, Fedor Kudryashov, Magomed Ozdoev - Aleksey Miranchuk, Artem Dzyuba, Aleksandr Golovin.

Opgøret spilles klokken 21 i Parken i København og styres af den franske dommer Clément Turpin.