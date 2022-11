Her er Hjulmands VM-trup - fem mangler

Christian Nørgaard og Jannik Vestergaard skal i kamp tirsdag og kan spille sig ind i VM-varmen – derfor venter Kasper Hjulmand med at sætte navne på de sidste fem pladser til VM-truppen

Kasper Hjulmand holder døren på klem for de sidste fem pladser til sin VM-trup.

Mandag udtog landstræneren 21 af de 26 spillere som skal med Danmark til VM i Qatar i næste uge. Det skete ved et stort show i Bella Arena på Amager.

Blandt de udtagne spillere måtte landstræneren i første omgang kun se bort fra Frederik Rønnow, der i sidste uge blev skadet. Og det koster Union Berlin-keeperen med stor sandsynlighed en sikker VM-deltagelse. Se hele truppen nederst i artiklen.

Derudover er det helt som forventet, at Kasper Hjulmand ville udtage spillere, han i forvejen har arbejdet tæt sammen med de senere år.

Joakim Mæhle, Kasper Dolberg, Christian Eriksen og Andreas Skov Olsen er alle med i Kasper Hjulmands VM-trup. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Velkendte navne som Simon Kjær, Andreas Christensen, Pierre Emile Højbjerg, Christian Eriksen, Joachim Andersen, Andreas Skov Olsen og Thomas Delaney er med i VM-truppen.

Der mangler fem navne, og her er favoritterne: Jonas Lössl (hvis Rønnow definitivt er ude), Yussuf Poulsen, Jannik Vestergaard, Christian Nørgaard og Philip Billing.

Men også Mads Hermansen, Robert Skov, Casper Nielsen og Marcus Ingvartsen må være i spil.

Når Kasper Hjulmand har valgt at vente med at løfte sløret for de sidste danske VM-navne, handler det om usikkerheden i forhold til flere af spillerne.

Kasper Hjulmand fortæller, at der er tale om 10-12 spillere, der kæmper om de sidste fem VM-pladser. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Allerede tirsdag kan han blive lidt klogere, hvor to af dem, der er lidt på vippen, skal i kamp.

Thomas Frank bekræftede mandag, at Christian Nørgaard gør comeback for for Brentford i Liga Cupen mod Gillingham.

Midtbanespilleren har været ude med en skade i akillessenen siden slutningen af august. Derfor kommer han ikke til VM i hverken top- eller kampform.

Men han er en meget vigtig brik, som Kasper Hjulmand vil gå langt for at få med i flyet til Qatar næste tirsdag.

Når det handler om Jannik Vestergaard, så er situationen den, at han har været spilleklar hele sæsonen, men slet ikke fået ét minuts spilletid i Premier League.

Han kan måske snige sig til VM som den femte stopper. Landstræneren kan måske se Vestergaard i kamp tirsdag, når Leicester møder Newport i Liga Cupen.

Christian Nørgaard er en af dem, der fortsat ikke er udtaget. Foto: Lars Poulsen

Han er i hvert fald udtaget til Leicesters trup. Vestergaard har ikke været i kamp siden 23. august, da han spillede det første opgør i Liga Cupen for Leicester.

Det er femtevalget som midtstopper landstræneren mangler at udtage. Vælger han Jannik Vestergaard, vil der være en del rust at banke af, fordi han mangler kamptræningen. Lidt bedre ser det ud for Mathias Zanka Jørgensen, der trods alt har fået lidt mere spilletid i løbet af efteråret.

Kasper Hjulmand skal officielt først aflevere listen med de 26 danske VM-navne ved midnat natten mellem 14. og 15. november til FIFA.

Siden har han yderligere én uge – frem til 21. november, hvor han kan skifte ud i sin trup, hvis der opstår skader i forberedelserne i Qatar før den første kamp.

Kasper Hjulmand samler sin trup mandag 14. november. Landsholdstruppen rejser til Qatar tirsdag 15. november og har én uges forberedelse før den første kamp mod Tunesien 22. november.

De foreløbige 21 spillere, der er udtaget til VM:

Målmænd: Kasper Schmeichel, Oliver Christensen

Forsvarsspillere: Rasmus Nissen Kristensen, Jens Stryger Larsen, Daniel Wass, Simon Kjær, Andreas Christensen, Victor Nelsson, Joachim Andersen, Joakim Mæhle.

Midtbanespillere/kantspillere: Christian Eriksen, Mathias Jensen, Pierre Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Jesper Lindstrøm, Andreas Skov Olsen, Mikkel Damsgaard.

Angribere: Kasper Dolberg, Martin Braithwaite, Andreas Cornelius, Jonas Wind.

