Her er opskriften: Sådan skal Kane stoppes

Han har stået overfor ham utallige gange og kender ham fra dagligdagen i Premier League.

Oftest har Andreas Christensen haft et godt tag på Harry Kane, når de har krydset klinger i ligaen. Han ved, hvad englænderen kan. Og ikke mindst hvordan han skal tackles.

Onsdag aften bliver det hele lidt større, når det ikke er på klubplan, men i en EM-semifinale, hvor Kane dog har fordelen af hjemmebane.

- Vi kender alle Kanes kvaliteter og ved, hvad vi skal gøre for at stoppe ham.

- Han er utrolig stor, meget dygtig med fødderne. Og så er han ekstrem svær at komme ind på kroppen.

- Derfor tror jeg det handler meget om at kontrollere ham i stedet for at kæmpe med ham, siger Andreas Christensen, der rangerer Kane meget højt blandt de angribere, han har stået overfor i karrieren.

- Kane er en af de bedste til afslutningsspillet i hele verden, mener han.

Andreas Christensen ved, hvordan Harry Kane skal stoppes. Onsdag gør han et nyt forsøg i EM-semifinalen. Foto: Lars Poulsen.

Men England er ikke kun Harry Kane. Det er et stærkt kollektiv, hvor Raheem Sterling er en anden af individualisterne.

- Sterling er meget hurtig og truer altid bagrummet. Både han og Kane er meget vigtige og afgørende spillere for den engelske offensiv, påpeger han.

- Når det både handler om Kane og Sterling, tror jeg, det er helt afgørende, vi ikke bringer dem i en mod en dueller. Vi skal forsøge at skabe overtalssituationer, hvor de befinder sig, vurderer Andreas Christensen.

Kasper Dolberg og Andreas Christensen på motionscyklen ved mandagens træning. Foto: Lars Poulsen.

Den fleksible og alsidige Andreas Christensen er blevet et stærkt våben, som Kasper Hjulmand ikke kun bruger i det centrale forsvar, men han skubber ham også frem som en ekstra mand på midtbanen.

Det har vist sig at være et taktisk træk, som modstanderne kan have svært ved at håndtere.

- Jeg har oplevet, det giver en del uro hos modstanderne, når vi pludselig skifter system, og jeg rykker frem på midten.

- Det er en god måde at bringe modstanderne ud af balance. Og det er ikke altid, jeg behøver at være en spilstation. Nogle gange har det bare haft betydning ved, at jeg er rykket frem på midten, forklarer Andreas Christensen, der dog erkender, at det også slider på kræfterne at spille både i forsvaret og på midtbanen.

Netop den taktiske fleksibilitet er ét af de områder, som Andreas Christensen roser sin træner for, siden han tiltrådte sidste år.

Andreas Christensen roser Kasper Hjulmand for den tilgang, han har haft siden sin tiltrædelse. Han mener især, at det har haft stor betydning med den fleksibilitet, som Danmark nu viser på banen. Foto: Lars Poulsen.

- Kasper har fundet rigtig mange gode løsninger med det her hold. Et af dem er formationsskiftet, når han vurderer, at det er taktisk nødvendigt.

- Jeg synes, Kasper har bygget meget på vores spil med bolden. Han er kommet med rigtig mange gode ideer og har flyttet det her hold til et helt nyt sted.

- Derfor rangerer han også meget højt på listen blandt de trænere, jeg hidtil har haft i min karriere, siger Andreas Christensen og nævner et andet væsentligt punkt, hvor landstræneren har vist gode egenskaber.

- Kasper er måske lidt mere til den tyske disciplin. Men han har fundet en model med lidt mere løse rammer til os. Han giver os meget frihed både på og uden for banen.

- Samtidig har han fundet de løsninger, som er nødvendige for at få et hold til at fungere, pointerer han.