Her er regnestykket: Sådan kommer Danmark til EM

Der er stadig mange gode muligheder for at komme direkte til EM for Danmark

Nulløsningen i Tbilisi var en alvorlig streg i regningen for Danmark.

Det betyder nu en slingrekurs på vejen mod den sikre EM-billet næste år.

Men det var trods alt ingen ’katastrofe’, at holdet ikke formåede at vinde opgøret.

Det viser de syv scenarier, som Ekstra Bladet her har opstillet.

Ja, Danmark er under et større pres nu, fordi de smed to point i Tbilisi, men der er stadig gode muligheder for den direkte EM-billet, hvis de ikke taber til Schweiz og Irland senere på efteråret.

Vi forventer Danmark vinder over Gibraltar. Siden handler det om at sikre mindst uafgjort i de to resterende kampe mod Schweiz og Irland.

Kikser det totalt i efteråret får Danmark en ny chance, fordi de vandt Nations League-gruppen. Danmark får en eventuel semifinale i marts 2020. Her skal de både klare den og en finale, hvis de skal til slutrunden. For kun ét hold kvalificerer sig via den vej.

Danmark havde store problemer med at dirke op for den georgiske defensiv. Foto: Lars Poulsen.

Her er de syv mulige scenarier for resten af kampene i efteråret:

Scenarie 1:

Danmark vinder alle tre resterende kampe over Schweiz, Gibraltar og Irland

Hvis det bliver fuldt udbytte i de tre resterende opgør i EM-kvalifikationspuljen er Danmark samtidig sikker på at vinde gruppen.

Det betyder, at Åge Hareides tropper ender på 18 point. Og det vil ingen af de to øvrige konkurrenter kunne nå.

Konklusion: Danmark er sikker EM

Scenarie 2:

Danmark slår Gibraltar og Irland samt spiller uafgjort mod Schweiz

Det betyder, at Danmark ender på 16 point.

Både Irland og Schweiz kan gå forbi Danmark. Irland kan få 17 point, hvis de besejrer både Georgien og Schweiz.

Men det betyder samtidig, at Schweiz kun vil lande på 15 point, hvis de taber til Irland, spiller uafgjort mod Danmark og samtidig vinder over både Georgien og Gibraltar.

Konklusion: Danmark kommer til EM

Danmark tørner sammen med Schweiz d. 12/10. Foto: Lars Pouslen.

Scenarie 3:

Danmark slår Gibraltar og spiller uafgjort mod både Irland og Schweiz.

Det vil betyde, at Danmark ender på samlet 14 point. Og her skal en række forhold opfyldes, hvis Danmark skal kvalificere sig direkte til EM.

For det kræver, at vi spiller mindst 1-1 mod Irland på udebane, fordi vi har en bedre målforskel end dem. Den danske fordel er på plus seks mål. Men da indbyrdes kamp tæller først, er Danmark bedst indbyrdes, hvis det ender alt andet end 0-0.

Hvis Danmark kun får fem point, kræver det, at Irland kun vinder en af de resterende kampe: Udekampen mod Georgien. De skal tabe til Schweiz. Sker det ender både Irland og Danmark på 14 point. Danmark vil så være bedst indbyrdes, hvis de mindst spiller 1-1, fordi irerne ikke indhenter de seks danske mål.

Konklusion: Danmark kommer sandsynligvis til EM.

Scenarie 4:

Danmark slår Gibraltar og Schweiz og spiller uafgjort mod Irland.

Danmark ender på 16 point. Kun Irland kan gå forbi dem i dette scenarie. Det kræver sejr ude mod Schweiz og ude mod Georgien.

Sker det ender Irland på 18 point og vinder gruppen.

Konklusion: Danmark kommer til EM.

Får de danske roligans noget at juble over, når kvalifikationen er slut? Foto: Lars Poulsen.

Scenarie 5:

Irland slår Georgien og spiller uafgjort mod både Schweiz og Danmark.

Det betyder, at Irland vil stå på 16 point. Ser scenariet sådan ud kræver det danske sejre mod både Schweiz og Gibraltar. Sker det ender Danmark også på 16 point og snupper førstepladsen, hvis den uafgjorte kamp i Irland ender alt andet end 0-0. Schweiz ender som sorteper med 15 point efter forventede sejre over Gibraltar og Georgien.

Konklusion: Danmark skal kæmpe hårdt for EM-billetten.

Scenarie 6:

Danmark slår Gibraltar, spiller uafgjort mod Irland og taber til Schweiz.

Det betyder, at Danmark slutter på 13 point. Det kræver blot én sejr for Irland at gå forbi danskerne. Den kan komme i Georgien.

Schweiz ligger til at vinde puljen, fordi de i det her tilfælde både vil slå Gibraltar og Danmark. Derudover har de kampene mod Georgien og Irland i hånden.

Konklusion: Danmark kommer med stor sikkerhed ikke direkte til EM.

Christian Eriksen kunne ikke finde sig selv i kampen mod Georgien søndag aften. Foto: Lars Poulsen.

Scenarie 7:

Danmark slår Gibraltar, taber til både Schweiz og Irland

Danmark ender på 12 point. Det betyder, at Irland og Schweiz snupper de to billetter til EM. Danmark får nu en ny chance i foråret 2020, fordi de vandt Nations League gruppen. Det er endnu ikke afklaret, hvem de i givet fald skal møde i en semifinale. Klarer de den skal de også vinde finalen for at få en EM-billet.

Konklusion: Danmark kommer ikke direkte til EM.

