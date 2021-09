Her er verdens hurtigste straffespark

Alle, der har spillet fodbold eller dyrket en eller anden form for idræt, kender til at få en dårlig start. Det skal man helst undgå, hvis man har tænkt sig at vinde.

Alligevel var det nøjagtig, hvad der overgik Madagascar, da de gæstede Tanzania i en VM-kvalifikationskamp tirsdag eftermiddag.

Her gav hjemmeholdet bolden op, sparkede en lang bold frem til Simon Msuva, der tæmmer den med brystet ... og derefter bliver brutalt løbet over ende af Madagascars målmand, Melvia Adrien - det kan du se i klippet over artiklen.

Ingen tvivl om det straffespark - og her er altså blot spillet fire sekunder. En uofficiel verdensrekord, da al research peger på, at den hidtidige rekord var indehavet af den britiske klub Witton Albany, der i en pokalkamp mod Chester fik et straffespark efter seks sekunder.

Den store mulighed udnyttede forsvarsspiller Erasto Nyoni til at bringe hjemmeholdet foran 1-0.

På den måde styrede Tanzania både mod sejr og førstepladsen i Gruppe J, og det blev endda endnu bedre, da teenageren Novatus Disma øgede til 2-0 efter 26 minutter.

Det til trods var Madagascar dog ikke slået endnu. Og da først Njiva Rakotoharimalala og siden Thomas Fontaine passerede Aishi Manula i Tanzania-målet, var der balance i regnskabet inden pausen.

Hjemmeholdet blæste dog til modangreb efter pausen, og efter knap ti minutter scorede Feisal Salum til 3-2, der blev kampens resultat.

Tre point til Tanzania, der altså kan stryge til tops i kvalifikationsgruppen foran Benin, DR Congo og altså Madagascar. OG notere sig for alle tiders hurtigst dømte straffespark.

Så der var i sandhed noget at fejre på Benjamin Mkapa National Stadium i Dar es Salaam.