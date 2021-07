Her hilser Frede på kritiseret præsident

Kronprinsparret og prins Christian var onsdag aften på plads på Wembley, som 'særligt inviterede' og kunne slippe for selvisolation.

På stadionet i London fik kronprins Frederik mulighed for at hilse på UEFA-præsident, Aleksander Čeferin, der er en kontroversiel skikkelse, i det UEFA har været involveret i den ene skandale efter den anden ved slutrunden.

Der var smil på læben, da kronprinsen og UEFA-præsident hilste på hinanden. Foto: Catherine Ivill/Ritzau Scanpix

Det hele begyndte allerede på turneringens anden kampdag, hvor de pressede Danmark til at spille kampen færdig mod Finland samme dag eller dagen efter klokken 12, selvom en tæt ven og holdkammerat, Christian Eriksen, kollapsede på banen med hjertestop.

Senere overvejede forbundet først en sag mod Manuel Neuer, der bar et regnbuefarvet anførerbind, inden UEFA forbød Tyskland at lyse Allianz Arena op i regnbuens farver for at støtte LGBT-samfundet.

Tyskland mødte Ungarn, der netop havde gjort alt skolemateriale, som handler om homoseksuelle eller transpersoner, forbudt i Ungarn.

I lørdags fik den danske fan Kristoffer Føns taget sit regnbueflag i Baku af kontrollører, inden han dog senere fik det igen. UEFA har vurderet, at den danske fan var 'meget beruset', hvilket DBU har afvist.

