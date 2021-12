Her må Eriksen komme og gå

Inter hjalp med at finde et sted i udlandet men tæt på Milano, hvor Christian Eriksen frit kan træne og bruge faciliteterne

Når Christian Eriksen drejer ind ad Via Primo Agosto i den lille schweiziske by, Chiasso, kan han frit benytte bane og øvrige faciliteter på Stadio Comunale.

En aftale, der allerede blev indgået for et stykke tid siden, da danskeren stadig var Inter-spiller, og hvor klubben hjalp med at afsøge hans muligheder for at træne udenfor Italien, hvor der slet ikke må trænes med en indopereret hjertestarter.

Et forbud, der for nylig medførte, at Inter og Eriksen ophævede kontrakten med hinanden.

Det fortæller en kilde tæt på forløbet til Ekstra Bladet, der endvidere afviser, at Eriksen skal have noget at gøre med det lokale hold fra den tredjebedste række i Schweiz, FC Chiasso. En klub, der ellers i øvrigt har en venskabelig relation til storklubben i Milano.

Valget faldt på den lille grænseby, der ligger bare 45 kilometer fra Milano, hvor Christian Eriksen og hans familie fortsat bor.

Her træner den tidligere landsholdsspiller nu også med bold, viser videoer, som forbipasserende torsdag har taget af hans øvelser på banen.

Og her gav han sig også tid til at tage et billede med en fan.

Hvor langt Christian Eriksen er fra at kunne vurdere sin egen kapacitet og mulige niveau i fremtiden og dermed tage en beslutning om denne, vides ikke.

Men hans agent, hollandske Martin Schoots, har tidligere givet udtryk for stor optimisme på sin klients vegne.

'Han har det virkelig godt. Al den fysiske feedback, han får, er virkelig positiv. Der er ingen grund til ikke at drømme eller ikke at håbe', skrev han således til Ekstra Bladet den 17. december.

Og dagen efter fortalte Schoots til Ekstra Bladet, at flere klubber - heriblandt en dansk - havde henvendt sig til ham for at spørge til Christian Eriksen.

Chokerede holdkammerater hjælper med at skærme Christien Eriksen, da han er faldet om i Parken. Foto: Lars Poulsen

Den danske playmaker har ikke været i kamp, siden han faldt om med et hjertestop i EM-kampen mod Finland i Parken den 12. juni.