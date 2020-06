Her vendte det hele: - Måtte briste eller bære

Fredag aften kl. 19.30 viser Ekstra Bladet top-boksning fra Berlin - få adgang her

Der var ikke mange, der jublede over Aage Hareides ankomst til det danske landshold op til VM-kvalifikationen til slutrunden i 2018.

- Det blev jo mødt med en del skepsis, siger Hareide i podcasten Teknisk Sone.

- Mange mente, jeg var gammel og udslidt. Jeg ved, at pressen jo forholder sig skeptisk i starten. Det er den nemme vej at tage som journalist. Sportsjournalisterne skal først have resultaterne, tilføjer han.

Efter de første par kampe i kvalifikationen så det da heller ikke for godt ud resultatmæssigt, hvilket kulminerede med det svigende 0-1-nederlag hjemme i Parken mod Montenegro.

Et nederlag, der fik den norske træner til at ændre radikalt ved taktikken.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mindre end et år efter nederlaget til Montenegro kunne Hareide, Lasse Schöne og resten af landsholdet juble over 4-0-nedsablingen af Polen i Parken. Foto: Jens Dresling

Alt blev ændret

Stevan Jovetic fik listet bolden i mål til stor skuffelse for publikum i Parken i efteråret 2016. Det fik VM i 2018 til at ligne en fjern drøm oven på nederlaget til Polen, og Aage Hareide vidste, at noget måtte ændres, hvis det på nogen måde skulle lade sig gøre.

- Vi spiller en klassisk katastrofe-kamp. Vi gør mange ting rigtigt, men vi tillader dem at få en chance, og vi er ikke selv kyniske nok. De havde én chance, og vi havde et hav af muligheder, husker nordmanden om Montenegro-nederlaget.

- På mange måder satte det os langt tilbage i forhold til tanken om at komme med til VM.

Der skulle nye boller på suppen. Og det kom der.

For efter det nederlag fulgte 33 ubesejrede kampe i regulær spilletid på stribe frem til Hareides antiklimaks af et farvel.

- Jeg tænkte, at vi måtte genrejse troen på at spille fodbold. At turde at spille offensivt. Vi må ikke blive for præget af situation. Så vi analyserede kampen og ændrede system fra 3-5-2 til 4-3-3, for vi måtte komme med et nyt udtryk hurtigt. Så må det briste eller bære, fortæller han i podcasten.

- Det er en risiko at være fodboldtræner, tilføjer han.

Og mindre end et år senere kunne han se til, mens Christian Eriksen sendte et 4-0-projektil i mål mod Polen. Og så var skuden vendt.

Se også: - Det er tæt på et mirakel

Se også: Hjulmand skærer til: Corona koster EM-pladser

Se også: Efter nedturen i Brøndby: Ebbe Sand tilbage til landsholdet