Historisk ansættelse: Brøndby-fortid gjorde ham til landstræner

BRØNDBY (Ekstra Bladet): En fælles fortid i Brøndby var en af hovedårsagerne til, at DBU's talentudviklingschef, Flemming Berg, onsdag formiddag præsenterede spanske Albert Capellas som ny U21-landstræner på et pressemøde hos DBU.

51-årige Capellas har en fortid som assistenttræner i Brøndby under Thomas Frank, samtidig med at Flemming Berg var chefscout på Vestegnen.

- Jeg har holdt kontakt med Albert, siden jeg forlod Brøndby, og han lidt senere forlod Brøndby. Vi har snakket meget fodbold, og det har vi altid gjort.

- I Brøndby oplevede jeg, hvordan han er rent professionelt, og det var en fantastisk kapacitet. Både for førsteholdet omkring Thomas Frank og for Masterclass. Jeg har altid haft respekt for ham, forklarede Flemming Berg på pressemødet, hvor den tidligere Viborg-cheftræner Steffen Højer blev præsenteret som Capellas assistent.

Flemming Berg (midten) lagde ikke skjul på, at hans kendskab til Albert Capellas fra tiden i Brøndby spillede en stor rolle i ansættelsen. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Siden sit exit fra Brøndby har Albert Capellas fungeret som assistent i blandt andet israelske Maccabi Tel Aviv og Borussia Dortmund, men udover en tjans for Brøndbys U17-mandskab er det småt med erfaringen som cheftræner.

Det bekymrer dog ikke hovedpersonen selv, der på nydeligt engelsk - dog med tyk spansk accent - udtrykte stor glæde over at få chancen for at arbejde med dansk fodbold igen.

- Jeg føler mig klar. Jeg har været træner længe. Jeg har valgt at være assistenttræner mange steder, fordi jeg ville have følelsen af at være i Champions League, fordi jeg ville lære af de bedste trænere. Jeg føler mig klar, og jeg har meget erfaring, siger Capellas, der ikke får permanent adresse i Danmark.

- I øjeblikket bliver min familie i Spanien, og det betyder, at vi kommer til at rejse en del. Heldigvis får jeg også støtte af Steffen Højer, som er dansker og bor i Danmark, hvor han vil være meget. Så må vi se, om jeg selv flytter i fremtiden, lød det fra Albert Capellas, der også fik flettet ind, at han er stærkt inspireret af Manchester City-bossen Josep Guardiola.

Assistenten Steffen Højer bliver den første fuldtidsansatte assistenttræner på U21-landsholdet nogensinde. De er begge ansat på kontrakter, der løber to år, men kan opsiges i december næste år, hvis kvalifikationen til EM 2021 mislykkes.

Steffen Højer og Albert Capellas' fornemste opgave er at sende Danmark til U21-EM i 2021. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Hjulmand blev ikke spurgt

Selvom Albert Capellas givet vis kommer til at arbejde tæt sammen med Kasper Hjulmand, så blev den kommende danske A-landstræner ikke taget med på råd, inden spanieren blev hyret.

- Kasper har ikke været involveret. Han blev informeret efter kontraktunderskrivelsen. U21-landsholdet og trænerne er mit ansvar. Det er mig, der står for at ansætte dem og (vurdere, red.), hvilke profiler vi skal have.

- I øvrigt er Kasper først kommet på plads ret sent. Albert er vi startet ud med for lang tid siden, forklarede talentudviklingschef, Flemming Berg.

På pressemødet blev Flemming Berg desuden konfronteret med, at han tidligere har slået fast, at man ville ansætte en dansk træner. Et spørgsmål, han havde forberedt sig på.

- Da jeg fandt ud af, at Albert var en mulighed, var det næsten for godt til at være sandt. Den blev vi nødt til at gribe. Det er et tilvalg af Alberts kompetencer og hans fodboldfaglighed, mere end det er et fravalg af danske trænere, forklarede han.

Det er første gang nogensinde, at en cheftræner for det danske U21-landstræner har andet pas end dansk.

Albert Capellas viste stort engagement i varmen onsdag formiddag i DBU's hovedsæde i Brøndby. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

