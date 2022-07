Historisk EM-ydmygelse: England slår Norge 8-0

Danmarks 0-4-nederlag til Tyskland i fredags ser efterhånden mere og mere spiseligt ud.

I går tabte Italien 1-5 til Frankrig, og mandag aften satte Norge helt nye standarder i forhold til at blive ydmyget til en EM-slutrunde.

0-8 tabte vores norske venner til værterne fra England. Efter 0-6 ved pausen!

Artiklen fortsætter under billedet...

Alessia Russo scorede det rekordsættende mål til 7-0. Men der gik ikke længe, før rekorden blev udbygget. Foto: DAMIEN MEYER/Ritzau Scanpix

England blev hjulpet i gang af et af EM-historiens tyndeste straffespark, men Georgia Stanway bukkede og takkede. Laura Hemp øgede til 2-0 kort efter, mens Ellen White og Bethany Mead tilsammen scorede fire mål på 12 minutter og fuldendte en enestående opvisning i første halvleg.

En stilling, der holdt indtil 20 minutter inde i anden halvleg. Her steg indskiftede Alessia Russo op blandt to nordmænd og øgede til 7-0 på hovedstød, inden Bethany Mead fuldendte sit hattrick til 8-0. Det er første gang nogensinde, at et hold scorer både syv og otte mål i en EM-kamp.

Og de godt 30.000 tilskuere havde mildest talt en fest på Amex Stadium i Brighton.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ellen White jubler over sjette scoring. Foto: ADRIAN DENNIS/Ritzau Scanpix

0-8 var endda temmelig billigt sluppet for nordmændene, der nærmest ikke var i nærheden af Englands mål. Til gengæld kunne englænderne snildt have scoret et par stykker mere inden pausen - og efter for den sags skyld.

Norges svenske træner Martin Sjögren brugte fornuftigt nok pausen på at sætte en forsvarsspiller ind i stedet for en angriber, men effekten var til at overse. Selvom det trods alt ikke blev dobbelt op.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Englands hollandske træner Sarina Wiegman havde mere styr på sagerne end sin svenske kollega i baggrunden. Foto: Matthew Childs/Ritzau Scanpix

England og Norge er ellers de absolut stærkeste hold i Gruppe A. England vandt åbningskampen 1-0 over Østrig, mens Norge bankede Nordirland 4-1.

Det var også første gang nogensinde, at et hold scorer seks mål i første halvleg ved en EM-slutrunde. Det var i øvrigt også første gang, at et hold scorede fem mål, da Frankrig i går førte 5-0 over Italien ved pausen.

England er blandt favoritterne til at snuppe titlen på hjemmebane, men Norge var absolut regnet som en af outsiderne. Derfor er det også noget af en overraskelse, at forskellen var så stor på de to hold mandag aften.

Resultatet betyder, at England er sikre på førstepladsen i gruppen, og de skal dermed møde nummer to fra Danmarks gruppe.

Til gengæld er Norge pisket til sejr mod Østrig i sidste runde. På grund af det voldsomme nederlag vil uafgjort ikke være nok, men i stedet sende Østrig i kvartfinalen.

Sviner Danmark til inden skæbnekamp