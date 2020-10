Historisk Eriksen: - Meget specielt

Christian Eriksen fejrede i den grad sit jubilæum med maner, da han onsdag aften rundede kamp nummer 100 ved at blive matchvinder mod England på Wembley.

Ligesom Allan Simonsen satte gang i 80'er-festen i dansk fodbold, blev Eriksen nemlig matchvinder fra pletten, da han sikkert omsatte et særdeles tvivlsomt straffespark til dansk sejr.

- Det føles specielt. Først og fremmest at spille 100 kampe, men også, at vi slår England på Wembley. Det er ikke sket i 37 år, så det er meget specielt, at vi kan stå her som sejrherrer i dag, siger den glade målscorer til Kanal 5.

Han kopierede endda Vejle-legendens scoring ved at sparke bolden ind midt i målet.

- Som jeg også sagde til Pickford (den engelske målmand, Jordan Pickford, red.) efter kampen, så har jeg sparket otte ud af ti til en af siderne, så det var på tide. Jeg vidste allerede inden, at den skulle ind i midten, fortæller Inter-spilleren, der ikke tør sige, om sejren var fortjent.

- Det er lidt svært at sige, efter de fik en mand smidt ud. Derfra havde de ikke fem afleveringer langs jorden. Alt var i luften, så de blev farlige på andenbolde og dødbolde. Det var meget lige.

Der bliver dog ingen fejring af den sjælde triumf, for Christian Eriksen skal hurtigst muligt tilbage til Italien.

- Jeg skal hjem til Milano, hvor der er derby, så der skal restitueres, forklarer Christian Eriksen, der kun kan håbe, at succesen på landsholdet også snart begynder at smitte af i Inter.

