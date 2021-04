Historisk fiasko: - Skuffelsen er enorm

1985, 2001 og 2021. Det er de tre gange, Tysklands nationalmandskab i fodbold har tabt en VM-kvalifikationskamp på hjemmebane.

Og faktisk har holdet ikke - hverken ude eller hjemme - tabt i VM-kvalifikationen siden den sorte dag i september 2001, hvor England pryglede tyskerne med 5-1 på Det Olympiske Stadion i München.

Derfor er det nærliggende at kalde onsdagens nederlag i Duisburg til upåagtede Nordmakedonien for en sensation.

Trods markant spilovertag leverede Joachim Löws udvalgte en pauver indsats og tabte 1-2. Et nederlag, som gør ondt på den stolte nation.

- Vi skal bruge de næste dage og uger på at gøre os mange tanker, lyder det fra Löw ifølge nyhedsbureauet dpa efter nederlaget.

- Skuffelsen er enorm. Vi mistede mange bolde i opspillet, og defensiven var generelt ikke stabil. Det gør ondt, når man taber sådan på hjemmebane.

Nordmakedonien havde ikke voldsomt mange chancer i kampen, men gæsterne var effektive, når de var omkring Marc-André ter Stegens mål.

Manchester City-stjernen Ilkay Gündogan, som scorede tyskernes mål på straffespark, har også svært ved at forstå, at holdet tabte kampen.

- Det er svært at finde ord lige nu. Sådan en kamp må vi ikke tabe.

- Der er ikke andet at gøre end at arbejde videre. Det er ikke det her, vi stiler efter, og det er ikke til at forklare, men man må acceptere det.

- Det gør måske endnu mere ondt, fordi vi ikke ses igen før om to måneder, lyder det fra midtbanemanden.

Tysklands næste kamp i VM-kvalifikationen er ude mod Liechtenstein. Det dog først 2. september. Inden da skal Tyskland og 23 andre europæiske nationer kæmpe om titlen ved sommerens coronaudskudte EM-slutrunde.

Landets første VM-kvalifikationsnederlag på hjemmebane i 1985 var til Portugal - den gang som Vesttyskland.

