Historisk hård straf til hooligan

Den russiske fodboldhooligan Pavel Kossov blev mandag idømt en fængselsdom på ti år for et overfald på en engelsk fan under EM i 2016.

Det skete ved en domstol i franske Aix-en-Provence, skriver nyhedsbureauet AFP.

Kossov slog englænderen Andrew Bache med en jernstang, så sidstnævnte fik en hjerneskade og desuden er delvist lam.

Hændelsen skete op til EM-kampen mellem Rusland og England i Marseille 11. juni 2016.

Der var tale om et stort sammenstød, hvor i alt 35 personer kom til skade. Andrew Bache lå efterfølgende i koma ligesom en anden englænder Stewart Gray.

Allerede i dagene efter sammenstødet blev 20 russiske fans udvist fra Frankrig, og tre andre blev fængslet i landet i op til to år.

Fodboldkampen mellem England og Rusland sluttede 1-1.

