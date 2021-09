Historiske Danmark

Kritikere vil sige, at det ikke er historiens sværeste kvalifikationsgruppe at være i. Det har de talt om flere gange allerede i løbet af 2021.

Det ændrer dog ikke en tøddel ved, at Danmark har gjort rent bord i de foreløbig seks kampe, der er spillet i VM-kvalifikationsgruppe F – og blandt andet har vundet 4-0 i Østrig og 2-0 hjemme over Skotland – to EM-deltagere.

Senest var det Israel, der blev besejret 5-0 tirsdag aften.

Det er, som Ekstra Bladet berettede efter sejren over Skotland, historisk set med danske briller. Men også i en større, europæisk kontekst er Kasper Hjulmands tropper ved at skrive sig ind blandt nogle af mest opsigtsvækkende præstationer forud for en slutrunde.

Det er skam sket før, at hold vinder de første seks kampe. Jævnligt går et suverænt hold såmænd igennem en kvalifikation uden at sætte point til overhovedet. Både Belgien og de senere europamestre fra Italien gjorde det i den seneste kvalifikation.

Verdensrekord

Aktuelt har England heller ikke gjort andet end at vinde endnu.

Men de har lukket mål ind. Og det er her, Danmarks aktuelle landshold adskiller sig fra så godt som alle andre.

Det er kun anden gang i europæisk landsholdshistorie, at et hold har spillet seks kvalifikationskampe til enten EM eller VM – og vundet uden at lukke mål ind.

Landstræner Kasper Hjulmand forholdt sig til det efter kampen tirsdag aften.

- 22-0 og 18 point er ikke normalt. Jeg mener, det er en verdensrekord. Jeg tror, at Spanien havde verdensrekorden i 1990 med fem sejre med rent mål, nu har vi seks sejre med rent mål. Det vidner om en enorm kvalitet og karakter på vores hold.

Det har Hjulmand ret i. Dog med den tilføjelse at Rumænien fik en imponerende start på kvalifikationen til VM i 1998. Det kan du læse mere om herunder.

Ti sejre på stribe Kvalifikationen til EM i Holland og Belgien i 2000: Som det første land nogensinde vinder Tjekkiet ti kvalifikationskampe i træk i samme turnering. Og de holder nullet i de fem. Kvalifikationen til VM i Sydafrika i 2010: På vej mod titlen vinder Spaniens europamestre alle ti kampe og holder nullet i seks kampe – heriblandt de tre første i en gruppe, der også har deltagelse af blandt andre Bosnien-Herzegovina, Tyrkiet og Belgien. Kvalifikationen til EM i Polen og Ukraine i 2012: De sender senere Danmark ud af slutrunden og er aldeles forrygende i kvalifikationen, men i begge kampe mod undermålerne fra Aserbajdsjan formår tyskerne ikke at holde nullet. Kvalifikationen til EM i 2016: England er helt suveræn i sin gruppe foran blandt andre Schweiz og Slovenien. Sidstnævnte scorer dog tre gange mod englænderne i to kampe i løbet af de første seks runder. Kvalifikationen til VM i Rusland 2018: Tyskland er suveræn i sin gruppe foran blandt andre Nordirland, Tjekkiet og Norge. Joachim Löws tropper vinder alle ti kampe og slipper først mål ind i femte kamp – i 4-1-sejren ude over Aserbajdsjan. Seks gange går de fra banen uden at lukke mål ind. Kvalifikationen til EM i 2020: Belgien vinder ti af ti kampe. Holder nullet i syv af kampene. Dog allerede i den første kamp mod Rusland, lukker Thibaut Courtois et mål ind. Også Italien gør rent bord i sin kvalifikationsgruppe - og holder nullet seks gange. Både Bosnien-Herzegovina, Armenien og Finland formår dog at score mod de senere mestre i løbet af de første seks kampe. Vis mere Vis mindre

Ni sejre på stribe Kvalifikationen til VM i Frankrig i 1998: Rumænien vinder sine ni første kampe og spiller den sidste uafgjort. De holder nullet i de første seks kampe – syv i alt i en gruppe, der blandt andet også omfatter Irland, Litauen og Makedonien. Det er den rekord, Danmark med sejren over Israel har tangeret. Kvalifikationen til EM i Polen og Ukraine i 2012: Holland sætter først point til i sin sidste kamp - efter ni sejre i træk. Mod Sverige i øvrigt. Selvsamme svenskere (og Finland i øvrigt) scorer dog mod dem i løbet af de første seks kamp. Kvalifikationen til VM i Rusland 2018: Schweiz vinder sine første ni kampe for så at tabe den sidste. De holder nullet seks gange. Pudsigt nok bliver de kun toer i gruppen efter Portugal, der også vinder ni kampe. Dog taber Ronaldo og co. den allerførste – til Schweiz. Vis mere Vis mindre

Otte sejre på stribe Kvalifikationen til VM i Spanien i 1982: Vesttysklands europamestre vinder alle otte kampe og holder rent bur i de fem af dem. Kvalifikationen til EM i Sverige i 1992: Frankrig vinder otte af otte kampe i en meget stærk gruppe foran blandt andre Tjekkoslovakiet og Spanien - og holder nullet to gange. Pudsigt nok er Island det første hold til at score mod dem. Kvalifikationen til EM i Portugal i 2004: De franske europamestre vinder alle otte kampe i en ret svag gruppe og holder tilmed nullet i de seks. Både Cypern og Israel formår dog at score bag Grégory Coupet og Fabien Barthez. Kvalifikationen til VM i Sydafrika i 2010: Både Holland og England vinder sine otte første kampe. Hollænderne spiller ikke flere kampe og gør dermed rent bord. De holder tilmed nullet i seks af kampene. For England er der tale om ti kampe, og her taber man nummer ni på udebane til Ukraine. Den sidste bliver dog vundet. Kvalifikationen til EM i Polen og Ukraine i 2012: Spanien vinder otte ud af otte kampe. Holder nullet tre gange men lukker i de første seks runder mål ind mod både Tjekkiet, Litauen (to gange endda) og Skotland. Vis mere Vis mindre