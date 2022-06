Hitduo står bag ny EM-sang

Hitmagerne, der opstod under herrernes EM sidste sommer, skal stå for den officielle EM-sang til Kvindelandsholdet

Savner du at synge med på tekster som "Simon Kjær han kan godt li' calzonæ" eller "Du ik' som de andre Pierre"? Så er der gode nyheder.

Duoen bag ørehængerne, Lidt Til Lægterne, har nemlig fået til opgave at stå for den officielle sang til kvindernes EM, der løber af stablen i juli.

Det skriver DBU i en pressemeddelelse.

- Vi er meget glade og stolte over at få lov til at lave den officielle EM-sang til Kvindelandsholdet. Vi vil gerne lave en ornli’ sommerslasker, som danskerne og spillerne kan feste til, når Danmark kæmper om medaljer ved EM.

- Vi håber også, at sangen kan være med til at få de danske fans til at lære spillerne bedre at kende, lyder det fra drengene bag Lidt Til Lægterne, Martin Johannes Larsen og Mads Bo Iversen.

Sangen udkommer 24. juni - samme dag som kvinderne tager imod Brasilien i en træningskamp i Parken.

Men den er ikke helt færdigskrevet endnu, så derfor beder duoen nu om hjælp fra alle fodboldfans.

- I forbindelse med denne sang kunne det være mega fedt, hvis folk vil byde ind med fun facts om holdet og spillerne. Gerne bud på rim som inddrager spillernes navne, siger de.

I sommer kunne man på Alphabeats "Danish Dynamite" blandt andet høre Kasper Schmeichel, Yussuf Poulsen og Pierre-Emile Højbjerg synge dele af sangen.

På samme måde er det planen, at spillerne fra Kvindelandsholdet både skal synge og optræde i den officielle musikvideo.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvad sangens titel bliver.