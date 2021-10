Det var en glad og begejstret statsminister, der tirsdag aften mødte pressen efter Danmarks sejr over Østrig i Parken.

Mette Frederiksen (S) havde fra tilskuerpladserne i selskab med blandt andre kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og kronprinsesse Mary overværet, hvordan det danske landshold havde vundet kampen og dermed kvalificeret sig til VM næste vinter.

Statsministeren gad ikke diskutere Qatar, menneskerettigheder og boykot. Men hun ville gerne tale om, at Danmark er gode for tiden.

Og som hun spurgte:

- Så du den der redning af Schmeichel også? Jamen, det er jo helt vildt, kom det i tv-klippet, du kan se herover.

Vi blev ærlig talt i tvivl, da vi hørte statsministerens udsagn. For havde der været en redning? Både folk, der havde været i Parken, og folk, der havde set kampen på tv, begyndte at væve og snakke om afslutninger og indgreb og fanden og hans pumpestok.

Men en egentlig redning?

Ti redninger - i alt!

Så vi allierede os med Sofascore, vores samarbejdspartner, når det kommer til tilpas nørdet statistik.

Og de var mere klare i mæhlet. Der var ingen - officielt.

Statsministeriet er tirsdag eftermiddag vendt tilbage med et svar til Ekstra Bladet, der naturligvis gerne selv ville have talt med Mette Frederiksen.

Den gik ikke, men Statsministeriet oplyser, at Mette Frederiksen henviser til et Kasper Schmeichel-indgreb i det 86. minut i en situation, hvor der blev dømt offside.

Den offside-kendelse er så tilsyneladende glippet for statsministeren midt i euforien i Parken.

Selv hvis statsministeren skulle have misset lyden fra dommerens fløjte, så kan man stadig undre sig over Mette Frederiksens eufori over en nærmest stillestående Schmeichel, der med frit udsyn griber en afslutning fra lang afstand. Tjek selv 'redningen' herunder.

Kasper Schmeichel havde ikke meget at lave mod Østrig – se hans aktioner her:



Hjælp Mette F.: Vi leder efter Schmeichels redning!

Kilde: Sofascore.com

Statistikken herover er i øvrigt ganske bemærkelsesværdig, når man dissekerer den en anelse.

Tre ud af otte kampe - heriblandt begge opgør mod den formodet stærkeste modstander i gruppen, Østrig - har ikke givet anledning til en eneste Schmeichel-redning.

Til gengæld måtte han tre gange agere redningsplanke mod Færøerne - og tilmed to gange i 8-0-ydmygelsen af Moldova.

Eller sagt med andre ord: Israel, Skotland og Østrig, der burde have været de hold, der bød Danmark op til dans i gruppen, har tilsammen tvunget vores målmand ud i fem redninger i fire kampe.

Så der er ikke så meget at sige til, at statsministeren og kulturministeren letter på hatten for landsholdet for tiden.

Det er i øvrigt ikke første gang, Mette Frederiksen er kommet på glatis i forbindelse med en landskamp.

Forud for hjemmekampen mod Schweiz i oktober 2019 sagde hun følgende til Kanal 5:

- Vi talte lige om det på vej herind, og vi tror nok mest på en 1-0-sejr til Danmark. Eller også bliver den 1-1, og så vinder Danmark 2-1 i den forlængede spilletid i sidste ende...

Det kan du se og læse mere om her