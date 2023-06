Hjemsendelse er et signal

Kasper Hjulmand indledte søndagens officielle pressemøde med at fortælle, at han havde sendt en landsholdsspiller hjem.

Fravalget af Mohamed Daramy kan måske virke overraskende, men det er omvendt også logisk, når man ser, hvad der er sket de seneste kampe, han er skiftet ind.

Kasper Hjulmand sender i hvert fald et klart og tydeligt signal til sine spillere i fremtiden med fravalget af Ajax-spilleren.

For de to indskiftninger, som landstræneren har set fra Daramy i de seneste to landskampe mod Kasakhstan og Nordirland, har været under al kritik.

Kasper Hjulmand slog fast, at det ikke var på grund af disciplinære problemer, Mohamed Daramy er sendt hjem. Men landstræneren har tydeligvis ikke været tilfreds med hans præstationer i de to seneste kampe som indskifter. Foto. Claus Bonnerup

Var ved at få 'hjertestop'

Han har slet ikke leveret, når han er kommet på banen. Og det har primært været på den defensive front.

Men du kan ikke spille på landsholdet, hvis du ikke leverer begge veje.

Når Kasper Hjulmand siger, at han var ved at få 'hjertestop' over, at der ikke blev løbet hurtigt nok tilbage for at forsvare mod Nordirland i slutminutterne, er det en melding direkte adresseret til blandt andre Mohamed Daramy.

I FCK har han i sæsonen vist, hvad der har bragt ham på landsholdet igen. Som offensivspiller har han nogle utrolige evner mand mod mand. Han er hurtig, han er direkte, og han kan afgøre fodboldkampe.

Men skal du spille på landsholdet, skal du levere begge veje.

Mohamed Daramy leverede ikke defensivt mod Nordirland. Det samme skete mod Kasakhstan, hvor han defensivt også stod svagt, da han kom ind. Foto: Claus Bonnerup

Derfor er fravalget af Daramy et klart og tydeligt signal fra Hjulmand om, at han i fremtiden vil se mere fra dem, der kommer ind fra bænken.

Han har erkendt, at indskiftningerne både mod Kasakhstan og Nordirland på ingen måder har gjort Danmark bedre - tværtimod.

Derfor skal Daramy se det her som en lærestreg og tænke over det. For er han ikke klar til at levere defensivt, kommer han ikke på landsholdet igen.

Og sådan kan det også blive for andre af dem, der bliver skiftet ind i fremtiden. De skal levere varen, når landsholdet har brug for det.

