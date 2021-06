Hjulemandens EM-gave: To fridage

Selv om han er en stor fodboldnørd, så er Kasper Hjulmand også en klog taktiker, der ved, hvordan kræfterne skal doseres blandt spillerne efter en måned, hvor spillerne nu har været sammen i EM-lejren.

Nu er spillerne oven på pladsen i EM-kvartfinalen tildelt to fridage, hvor den dog står på individuel træning.

Kasper Hjulmand har bedt spillerne om at lade batterierne op, så de fra onsdag er klare på at fokusere på Tjekkiet. Foto: Lars Poulsen.

- Nogle spillere har ikke haft fri én måned. Derfor er det vigtigt, at alle på hver deres måde får klaret hovederne og tænkt på noget andet. Batterierne skal for alvor lades op, siger Kasper Hjulmand om det usædvanlige træk.

Men det ligner også et klogt træk fra landstræneren, fordi der er trukket store veksler på flere af spillerne i truppen.

Pierre-Emile Højbjerg, Simon Kjær, Andreas Christensen og Thomas Delaney er nogle af de spillere, der er trukket store veksler på den senere tid.

- Nogle skal cykle, andre har styrketræningsprogrammer. Det er vigtigt, at det er individuelt baseret, forklarer Kasper Hjulmand.

Kasper Hjulmand føler ikke, han har behov for en pause nu. Men flere af hans spillere har haft et hårdt program det seneste år. Derfor skal de også lagde batterierne op mandag og tirsdag. Foto: Lars Poulsen.

- Vi har tre træninger (onsdag, torsdag og fredag) til at forberede os på det taktiske mod Tjekkiet.

- Vi har et godt billede af, hvordan vi skal gribe det an. Man ved aldrig, om man oplever det igen. Vi ved aldrig, om vi oplever det her igen.

- Vi har vundet mange af vores kampe på grund af intensitet, hurtige overgange, samtidig med at presset er flyttet højt op. Vi har mange afslutninger.

- Vi møder nu et hold, som gør præcis det samme. De var bedre end Kroatien, de tabte kun snævert til England og var klart bedre end Holland. Og så har de i Patrick Schick er af de største angrebstalenter i Europa, pointerer landstræneren, der er optimistisk i forhold til at få Simon Kjær spilleklar til lørdagens kamp.

- Simon får behandlinger, og han vil gøre alt for at blive klar til den kamp, fastslår han.