Hjulmand ændrer rejseplaner

Søvn er det vigtigste, når fodboldspillere skal restituere, så landsholdet rejser til Finland fredag i stedet for tidligt lørdag morgen

Adrenalinen pumper i kroppen, og man sover først, når det er ved at være lyst. Sådan er det at være professionel fodboldspiller, når man skal forsøge at få søvn efter en landskamp.

Derfor har landstræner Kasper Hjulmand også ændret procedure for landsholdets rejseplaner frem mod kampen mod Finland.

Kasper Hjulmand lavede om på rejseplanerne, fordi landsholdet skulle meget tidligt op lørdag, hvis de skulle flyve til Finland. Derfor rejser de fredag. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Normalt rejser landsholdet oftest dagen før kampene, men hvis de skulle rejse fra Kastrup lørdag morgen, krævede det en meget tidlig afgang. Og det bryder søvnrytmen for spillerne.

- Vi skulle op kl. 06.30, spise morgenmad og så køre i lufthavnen. Og det ville ikke være godt for spillernes søvn. Jeg vil hellere af sted fredag, så spillerne kan vågne i Finland efter en god, lang søvn.

- Vi vægter søvn meget højt, når vi spiller to kampe med så kort interval. Søvn er den vigtigste restitution, forklarer Kasper Hjulmand.

Landsholdet har de senere år rejst med et chartret fly. Alle fly tildeles en såkaldt slottid, hvor flyvene kan sendes i luften. Og de tildelte tider passede ikke landstræneren så godt. Derfor lavede han om på programmet.

Victor Kristiansen er efterudtaget til landsholdstruppen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Selv om Kasper Hjulmand i starten af ugen slog fast, at Danmark rejser med 23 spillere til Finland, så er det sandsynligt, at 24 er med på turen i kampen om gruppens førsteplads.

Alexander Bah er rejst hjem. I stedet har landstræneren kaldt to spillere ind: Victor Kristiansen og Rasmus Nissen Kristensen. Og det betyder, at der er 24 mand i truppen nu.

- Hvis vi har 24 spillere med til Finland, er det et udtryk for, at der er lidt tvivl om enkelte spillere, forklarer Kasper Hjulmand, der ikke vil sætte navn på, hvem der præcist døjer med småproblemer i landsholdstruppen.

Danmark møder søndag Finland i en kamp om førstepladsen. Finland fører med 12 point, mens Danmark har 10.

En dansk sejr gør det realistisk at drømme om førstepladsen. Omvendt vil et nederlag nok definitivt sende førstepladsen i hænderne på Finland.

- Vi skal vinde den kamp. Gør vi det, ser det rigtig godt ud. Spiller vi uafgjort, vil der være endnu større pres på, erkender han.

