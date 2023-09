Hjulmand: - Afgørende øjeblik

Kasper Hjulmand roser kollektivet og Simon Kjær for den måde, han reagerede på, da han fik beskeden om, at han ikke skulle starte kampen

Hjulmand smiler. Lettelsen står malet direkte i landstrænerens ansigt.

Der var pres på. Og opgaven blev løst, selvom det holdt hårdt.

Kasper Hjulmand var lettet efter sejren. Foto: Kenneth Meyer

- Vi er meget glade for den sejr. Det er meget vigtigt, vi nu er tilbage på førstepladsen, hvor vi hører til. Det her var et meget afgørende øjeblik i vores gruppe, siger Kasper Hjulmand og slår fast:

- Jeg er stolt af drengene og af vores fans, som er de bedste i verden. Nu vil vi forsøge at vinde de sidste fire kampe, siger landstræneren.

Kasper Hjulmand overraskede med sin opstilling, da han droppede anfører Simon Kjær, der fik beskeden lørdag under den afsluttende træning.

Simon Kjær blev sat af, men han tog beskeden enormt professionelt. Foto: Kenneth Meyer

- Da jeg fortalte Simon, han ikke skulle spille fra start, gik han ud og leverede den bedste træning, jeg har set.

- Han har en karakter og personlighed, du sjældent møder i den her verden. Han er holdets mand og er en ubeskrivelig dygtig leder.

Annonce:

- På den måde er han en inspiration for mig, og jeg har dyb respekt for, hvor meget han vil Danmark og det her hold, siger Kasper Hjulmand, der sendte Simon Kjær på banen de sidste ti minutter, lige som rutinerede Thomas Delaney og Yussuf Poulsen kom ind og var med til at lægge pres på finnerne til sidst.

Kasper Hjulmand hylder de danske fans, som han kalder verdens bedste. Foto. Kenneth Meyer

- Det var en del af vores plan, vi kunne skifte system og skifte de rutinerede kræfter ind. Jeg havde håbet, det ikke var nødvendigt, men det blev det. Og planen blev fuldført helt som aftalt, siger Kasper Hjulmand, der erkender, at holdet sled med at finde hinanden før pausen.

- Vi slider med den sidste fod i de afgørende situationer. Men sejren var fortjent, men vi må erkende, at det er meget svært at spille mod sådan et hold, der forsvarer sig gå godt, pointerer landstræneren, der nu kan forberede sig på de sidste fire gruppekampe.

- Vi går nu efter at vinde de fire kampe!