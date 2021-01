Hjulmand afslører: Så mange er i spil til EM

Tre der har imponeret Hjulmand

Simon Kjær

- Jeg må bare sige, jeg er dybt imponeret over hans præstationer i 2020. Ja, jeg synes faktisk aldrig han har været bedre end nu.

- Han har været en af de bedste både for Milan og på landsholdet. Jeg ser Simons præstationer på klubholdet som en af årsagerne til, at Milan igen er et tophold.

- Simon er ikke kun en stærk duel spiller. Han har over tid udviklet sig som en god leder, der evner at dirigere et forsvar og positionere sig i forsvaret.

- På landsholdet er han en stærk lederfigur på sin egen måde. Og her suppleres han fint af Christian Eriksen og Kasper Schmeichel på deres helt egen måde.

Jannik Vestergaard

- Faktisk forsøgte jeg at få ham til Mainz, men det glippede. Han har en stærk personlighed og en fantastisk mentalitet. På banen har han virkelig præsteret stærkt både i Premier League og på landsholdet.

- Han har fortjent de chancer, han har fået. Som spiller skal man føle og mærke, at der er hul igennem, når man præsterer på klubholdet.

Joakim Mæhle

- Han fik debut og har vist, han har en enorm motor.

- Derfor er et skifte til Atalanta også det helt rigtige for ham. Her får han lov at bruge sin enorme løbekapacitet.

- Han er en back, der tænker offensivt og det er positivt. Jeg sætter stor pris på, han er kommet ind i lejren med en dejlig ærlighed og en skøn personlighed.

- Færdigudviklet som spiller er han ikke endnu. Han skal arbejde med de defensive pligter.