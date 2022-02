Hjulmand afslører stor drøm

- En fysisk bygning, hvor forskere, trænere og alle omkring spillet kan nære hinanden, og hvor man både formelt og uformelt kan samarbejde. Et sted, hvor der foregår innovation.

Sådan beskriver fodboldlandstræner Kasper Hjulmand i et interview med Akademikerbladet sin drøm om et fremtidigt fodboldcenter i Danmark.

I flere lande findes der lignende centre, hvor man har samlet spillernes træningsfaciliteter og en række forskningsprojekter under samme tag.

- Det kunne ikke blot udvikle atleterne i toppen, men også få flest muligt til at dyrke idræt. Sport er ekstremt værdifuldt i ethvert liv. Det er sundt og skaber fællesskaber, siger han til Akademikerbladet.

Kasper Hjulmand har studeret idræt på både Københavns Universitet og University of North Florida.

Og selv om han først og fremmest er drevet af passionen for fodboldspillet, går der sjældent en dag, hvor han ikke også forholder sig til den nyeste viden fra idrætsforskningens verden.

- Jeg er ikke den tålmodige type, der nørder ny teori og har tung faglitteratur liggende på natbordet derhjemme. Men det er en helt central opgave for mig som cheftræner at finde ud af, hvordan jeg får den teoretiske viden flyttet helt ud i benene på spillerne, lyder det fra landstræneren.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kasper Hjulmand har været landstræner for Danmark siden sommeren 2020. (Arkivfoto) Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Det er svært at forstå de forhold, professionelle idrætsudøvere bliver tilbudt i Danmark, mener han.

- Det er, som om nogle stadig betragter sporten på højeste niveau som en hobby, de dyrker i deres fritid. Det er lidt af et paradoks, at vores 17 landshold hos piger, drenge, kvinder og mænd ikke har et fast sted, hvor vi kan samles.

- Og et sted, hvor viden kan genereres, ved at vi samles. Det drømmer jeg om, siger Kasper Hjulmand.

Socialdemokratiet vil gerne kigge på Kasper Hjulmands ønske om et professionelt fodboldcenter, hvis Team Danmark og Dansk Boldspil-Union (DBU) bakker landstræneren op.

Det siger regeringspartiets idrætsordfører, Malte Larsen.

- Vi lytter altid til de forslag, der kommer fra idrættens organisationer. Hvis de deler Kasper Hjulmands ønske om at skabe et akademi, som samler forskningen og fodboldlandsholdene under samme tag, så vil socialdemokraterne være åbne over for at kigge på forslaget, siger han.

Kasper Hjulmand måtte have krykkerne frem, da han sidste år var på den røde løber til 'De største øjeblikke.'

--------- SPLIT ELEMENT ---------