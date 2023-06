Hjulmand afviser blankt: Kan slet ikke forstå det

- Det er utroligt, at det kan være en historie.

Sådan lød det fra Kasper Hjulmand, da TV 2 mandag aften inden landskampen mod Slovenien spurgte ham ind til den mystiske hjemsendelse af Mohamed Daramy.

Søndag kom nyheden om, at Daramy ikke var rejst med resten af landsholdet til Ljubjlana, men baggrunden for beslutningen blev ikke uddybet af landstræneren.

Mandag kunne B.T. så bringe en historie om, at Kasper Hjulmand tog beslutningen, fordi Mohamed Daramy kun opfyldte to ud af 12 kriterier, når det kommer til at være en korrekt landsholdsspiller.

Mohammed Daramy blev skiftet ind i fredagens landskamp mod Nordirland. Foto: Claus Bonnerup

Derfor blev han ifølge B.T. sendt hjem. Men den historie havde landstræneren ikke meget tilovers for.

- Jeg vil gerne slå fast en gang for alle, at det her har vi gjort før. Når jeg udtager flere spillere til en periode, hvor der er flere kampe, så skal jeg altid ned til 23, så vi altid rejser med 23, udtalte han til TV 2.

Har talt med Daramy

Kasper Hjulmand uddybede beslutningen med, at den 21-årige kantspiller ikke er blevet brugt som en syndebuk for fredagens kamp, hvor Danmark vandt med en smal 1-0 sejr over Nordirland.

Derfor holder han holder fast i, at hjemsendelsen af fodboldspilleren nok var sket uanset hvad.

- Der er ingen der er blevet ofret, og der er ingen slagtninger. 'Mo' og jeg har talt sammen i dag. Så der er intet i historien. Det er så tabloidt, som det kan være, udtalte han slutteligt.

Mandagens landskamp mod Slovenien starter klokken 20.45.