Hjulmand afviser protestaktion

Allerede inden det første spark i VM-kvalifikationen er udført, er debatten om slutrunden i Qatar vokset i styrke.

Den handler ikke om de danske muligheder for at leve op til favoritværdigheden i kvalifikationen, men om Danmark overhovedet bør deltage i et VM, som afholdes i et diktatur.

I Norge har Ståle Solbakken bebudet, at man vil afvikle en form for protest mod VM-værtsskabet i onsdagens kamp mod Gibraltar.

Men selv Kasper Hjulmand flere gange har luftet sin skepsis overfor beslutningen om at afvikle VM i ørkenstaten, så har han ingen planer om at følge trop med Solbakken.

- Nej, det har vi ikke talt om.

- Jeg er på linje med Ståle, når det handler om at tale sammen om, hvad vi kan gøre. Hvordan kan vi få flere lande med? Hvordan kan vi få samlet os? Men jeg synes også, at det handler om at få fastlagt, hvor ansvaret ligger. Men som det ser ud nu, laver vi ikke nogen aktion på torsdag, siger landstræneren, der dog fastholder, at truppen er nødt til at tale om situationen omkring VM.

- Det er noget, vi har planlagt. Vi har jo ikke en masse tid sammen, men det er noget, vi kommer til at tale om. Ikke kun under denne samling, men i den kommende tid. Vi skal følge med og finde ud af, hvad vores rolle er.

Kasper Hjulmand vil ikke følge Ståle Solbakkens eksempel. Foto: Lars Poulsen

Kasper Hjulmand er dog stadig skeptisk overfor at bruge landsholdet som tungen på vægtskålen.

- Er det rimeligt, at det er de udøvende, der skal tage stilling, og hvad ligger i laget over? Det er noget, vi kommer til at tale om, lyder det fra landstræneren, som dog understreger, at han først og fremmest har blikket rettet mod sin jobbeskrivelse.

- Vores fokus er at spille kampene. Man skal huske, at vi slet ikke er i Qatar endnu. Vi skal se, om vi overhovedet kan kvalificere os, og vi har enormt kort tid, så vi er fokuserede på at præstere.

