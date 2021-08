Hjulmand begraver sin plan

Da Kasper Hjulmand sidste tirsdag i Parken udtog sin trup til de tre forestående VM-kvalkampe var det med et stort smil på læben.

EM-slutrunden var lagt bag ham med gode oplevelser og en semifinale som fodboldeufori i fodbold-Danmark.

Sæsonen var startet rigtig godt for flere af spillerne. Specielt for angriberne Kasper Dolberg, Martin Braithwaite og Andreas Cornelius.

Men de er ude af spillet nu med skader, lige som fire andre har meldt forfald til landstræneren. Kasper Hjulmand har således modtaget hele syv afbud til sin trup.

Landstræner Kasper Hjulmand skal finde nye konstellationer til de kommende kampe efter afbud fra syv spillere. Foto: Lars Poulsen.

Det store frafald betyder, at de planer landstræneren lagde i sidste uge nu er fuldstændig skrinlagt.

- Den plan jeg på forhånd havde lagt for de tre kampe, holder slet ikke nu. Så det bliver noget andet end vi havde forberedt os på. Vi har fået noget at tænke over.

- Med de afbud vi har fået får andre spillere chancen for at vise deres værd, siger Kasper Hjulmand, der ikke helt har haft tid til at bearbejde EM-slutrunden endnu.

Og det bliver der heller ikke meget tid til under den hektiske samling med tre kampe på seks døgn.

Kasper Hjulmand forventer ikke, at der bliver tid til at bearbejde sommerens store EM-oplevelse under den nuværende samling, fordi der er tre kampe på seks døgn. Foto: Lars Poulsen.

- Når det bliver så intenst tænker vi mere på, hvad vi har foran os, frem for det der skete i sommer, forklarer landstræneren, der har en forhåbning om, at Kasper Dolberg og Martin Braithwaite kan blive klar til de to kampe mod Færøerne og Israel.

De er begge ramt af knæskader, som dog ikke tyder på at være alvorlige.

- De er blevet hjemme i deres klubber, men vi følger dem tæt. På onsdag efter kampen mod Skotland beslutter vi, hvad der skal ske i forhold til kampen mod Færøerne. Hvis de ikke rækker den, kan de være i spil til kampen mod Israel, siger Kasper Hjulmand.

Mohamed Daramy blev udtaget i tirsdags. Og han har stor chance for at debutere i løbet af den kommende uge. Foto: Lars Poulsen.

Kommer til at skifte ud

Med tre kampe mod Skotland, Færøerne og Israel på seks døgn kommer landstræneren til at dosere spilletiden for sin trup.

- Der er slet ingen tvivl om, at vi kommer til at lave forandringer på holdet i de tre kampe. Tre kampe på seks døgn er lige i overkanten på nuværende tidspunkt af sæsonen.

- Det betyder dog, at flere godt kan spille to kampe eller måske to en halv kamp. Det vigtigste er, at vi kommer til at spille med stor energi o0g rammer et højt intensitetsniveau i kampene. Vi skal have friske ben på banen, påpeger landstræneren.

I foråret mellem kampene mod Israel og Østrig, skiftede landstræneren 10 markspillere til kampen mod Moldova. Det skal man nok ikke forvente til kampen lørdag mod Færøerne, men flere udskiftninger til den kamp kommer der helt sikkert til at ske.